Sahrana glumca iz "Boljeg života": Potresne scene, porodica prima saušeće, sin ne može da obuzda suze

Danas će na Novom groblju u Beogradu, glumac Zoran Đorđević biti ispraćen na vječni počinak.

Glumac Zoran Đorđević, koji je preminuo 23.11. u 79. godini u Beogradu, danas će biti ispraćen na vječni počinak.

Neutješna porodica je nakon komemoracije održane u Beogradskom dramskom pozorištu, stigla na Novo groblje gdje prima saučešća okupljenih prijatelja i kolega.

Ekipa MONDA zabilježila je potresne scene:

Njegova supruga, sin i snaja primali su saučešća u kapeli, a sin premenulog glumca nije mogao da suzdrži suze zbog gubitka:

Podsetimo, Glumac Zoran Đorđević bio je posvećen BDP-u od 1971. godine do kraja svog života. Ostvario je uloge u "Boljem životu", "Otpisanima" i "Porodičnom blagu".

