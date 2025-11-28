Preminuo glumac koji je prvi igrao Spajdermena: Porodica izdala saopštenje i oprostila se od njega

Deni Sigrin umro je u 81. godini, povrdila je porodica glumca.

Glumačka legenda Deni Sigrin, prvi čovek koji je igrao Spajdermena u igranoj verziji, preminuo je u 81. godini. Zvezda serije The Electric Company preminula je 10. novembra, potvrdila je njegova porodica u saopštenju.

"Deni će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima u zajednici u kojoj je volio da živi", napisali su.

Sigrin je bio prvi televizijski Spajdermen, tumačeći popularnog superheroja u seriji The Electric Company, PBS-ovom programu u kojem su glumile Rita Moreno i Morgan Friman.

Njegova glumačka karijera obuhvatala je i projekte poput Tales from Muppetland, The Great Santa Claus Switch i The Story of Babar, the Little Elephant.

Sigrin je stekao slavu i kao lutkar i kreator lutaka za Džima Hensona. Pojavljivao se kao Big Bird u nekoliko epizoda serije Sesame Street, kao i u uživo nastupima u The Ed Sullivan Show-u.

Ovaj industrijski veteran kreirao je i vodio brojne likove-lutke za popularne dječje emisije, uključujući Captain Kangaroo, Miss Peach of the Kelly School i Who’s Afraid of Opera.

