logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo glumac koji je prvi igrao Spajdermena: Porodica izdala saopštenje i oprostila se od njega

Preminuo glumac koji je prvi igrao Spajdermena: Porodica izdala saopštenje i oprostila se od njega

Autor Ana Živančević
0

Deni Sigrin umro je u 81. godini, povrdila je porodica glumca.

Preminuo glumac koji je prvi igrao Spajdermena: Porodica izdala saopštenje i oprostila se od njega Izvor: Youtube printscreen/ Grand Strand TV • Best of the BeacH

Glumačka legenda Deni Sigrin, prvi čovek koji je igrao Spajdermena u igranoj verziji, preminuo je u 81. godini. Zvezda serije The Electric Company preminula je 10. novembra, potvrdila je njegova porodica u saopštenju.

"Deni će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima u zajednici u kojoj je volio da živi", napisali su.

Sigrin je bio prvi televizijski Spajdermen, tumačeći popularnog superheroja u seriji The Electric Company, PBS-ovom programu u kojem su glumile Rita Moreno i Morgan Friman.

Njegova glumačka karijera obuhvatala je i projekte poput Tales from Muppetland, The Great Santa Claus Switch i The Story of Babar, the Little Elephant.

Sigrin je stekao slavu i kao lutkar i kreator lutaka za Džima Hensona. Pojavljivao se kao Big Bird u nekoliko epizoda serije Sesame Street, kao i u uživo nastupima u The Ed Sullivan Show-u.

Ovaj industrijski veteran kreirao je i vodio brojne likove-lutke za popularne dječje emisije, uključujući Captain Kangaroo, Miss Peach of the Kelly School i Who’s Afraid of Opera.

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac preminuo Deni Sigrin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ