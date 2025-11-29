Influenserka Anja Bla ponovo na meti glasina da je u vezi sa poznatim fitnes influenserom

Izvor: Instagram printscreen / anjablaa

Popularna influenserka Anja Bla ponovo je pokrenula spekulacije o svom ljubavnom životu nakon što je jedan strani influenser objavio fotografiju koja je privukla pažnju njenih fanova.

Nakon raskida sa Bakom Prasetom prošle godine Anja se posvetila razvijanju fitnes biznisa i počela je sve češće da posjećuje Dubai. Tokom svojih posjeta, čest gost u njenim klipovima je bio fitnes influenser Majk Terston zbog čega su na društvenim mrežama počeli da spekulišu o njihovom odnosu.

Zejedno su ranije ove godine snimali klipove, a Anja ga je tokom snimanja nekoliko puta nazvala "četrdesetpetogodišnjim dedom.

Zbog bliskosti koju su pokazali u klipovima, Anjini pratioci su posumnjali da između njih dvoje postoji nešto više od prijateljstva, iako je influenserka u klipovima tvrdila da su oni samo drugari, te da joj Majk dosta pomaže oko svega u Dubaiju.

Ranije ove godine se i zvanično preselila u Dubai, gdje ja započela privatni biznisi i počela da radi na svojoj fitnes karijeri, a sada su se ponovo rasplamsale i glasine o njenom odnosu sa Majkom.

Vidi opis Ostavila srpskog jutjubera i smuvala "četrdesetpetogodišnjeg dedu": Jedna slika razotkrila Anju Bla i milionera? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / anjablaa Br. slika: 6 6 / 6 AD

Iako se strani influenser nije pojavio u njenim klipovima i objavama na društvenim mrežama, jedna fotografija na njegovom Instagramu je pokrenula lavinu reakcija.

Majk je objavio karusel fotografija, a na jednoj od njih se vidi Anjina mačka, Tedi, dok je sama fotografija uslikana u stanu za koji su mnogi posumnjali da je influenserkin. Nekoliko njegovih pratilaca je odmah prokomentarisalo da se radi upravo o Anjinom mačku, a slika se vrlo brzo proširila mrežama.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/mikethurston