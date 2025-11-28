Andrija Đogani, domaćoj javnosti poznatiji kao Baki B3 promenio je život nakon izlaska iz rijalitija.

Baki je nakon izlaska iz rijalitija riješio da se posveti nastupima i porodici, s obzirom da su braća Đogani njegovi stričevi, osvrnuo se i na odnos sa njima.

"Kad sam izašao iz rijalitija trebalo mi je vremena da se adaptiram na slobodu koja nema cijenu, na ovaj normalni život. Sve sam radim, sve radim na društvenim mrežama. Kako su krenuli koncerti, nastupi, dodatno moram da budem i sa klincima, imaju šest i osam godina i supruga, to je raspad sistema. Borba sa njima. Sve je ludilo, ali ne žalim se, aktivan sam, živnuo sam", rekao je Baki i dodao:

"Prija mi sve što se dešava oko mene, a dešavaju mi se mnogo dobre stvari. Nema čovjeka da nema neki problem, ja ne znam kako sam uspio da se izborim sa time, mentalno sam jak. Uspio sam da me ne dotiče ništa, da nekako tu barikadu. Ne prihvatam sve k srcu, to je moja pobjeda. Lijepo mi je, svi poslovi, djeca, privatni život. Živ čovjek može sve, nije mi ništa teško".

Vidi opis "Bio sam u zatvoru, ali ovo je mnogo gore": Šokantna ispovjest Bakija B3, znalo se kako sme da se ponaša

Baki je istakao da se nikada u porodične odnose Đoganijevih nije mešao, te da nerijetko nastupa sa Anabelom Atijas, bivšom suprugom njegovog strica Gagija Đoganija. Baki B3 je dijelio samo komplimente Atijasovoj.

"Nikada nisam bio prepreka, niti da guram nos u nečiji život ili problem. Jeste da smo mi familija i družimo se, život nas je odveo na neku drugu stranu, nemamo mnogo vremena ni da se vidimo i čujemo. Dobro, ja sa njom nikad nisam imao problem, dobra je, fantastična, lijepo radi svoj posao. Uklopili smo se, ona je pjevala pjesme “Fanki džija”, one njihove stare pjesme iz 90-ih, peva narodnjake, scenski dobro izgleda, brine o sebi, dobro izgleda za svoje godine, radio sam da njom, komunikativna je. Radili smo na Malti i opet ćemo u Čačku biti zajedno. Lepo je sarađivati sa njom".

Kako pojedini rijaliti učesnici komentarišu da je učešće u rijalitiju gore od zatvora, Baki je podijelio svoja iskustva:

"Jeste, gori je od zatvora. Neko sam ko je skroman, nisam htio da patetišem, niti sam se dičio jer sam bio sa druge strane zakona, dijete sam razvedenih roditelja i kao klinac sam završio tamo gdje nije trebalo, mogu da kažem da sam domsko dete, bio sam neko ko je bio iza brave. Kad uporediš sve to i taj moj put ka ovom cilju danas gdje jesam, ovo je borba sa samim sobom. Ovamo gdje sam ja bio si znao gdje je kome mesto i kako sme da se ponaša, koliko mentalno treba da budeš jak, meni rijaliti nije teško pao, već ljudi, profili na koje smo bili osuđeni jedni na druge. Nosio sam se sa svim tim, rijaliti sam prošao kao klinac, ovo mi je bio odskočna daska. Deca su mi mnogo nedostajala, moja porodica koju više nikad ne bih zamijenio ni za jedan rijaliti i ni za koje pare", rekao je Baki.