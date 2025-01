"Ostao mi je dužan, a onda me je sačekala koverta": Denser u suzama zbog Džeja, ovo mu neće zaboraviti

Poznati denser se osvrnuo na period života kada mu je Džej pomogao.

Pjevač Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B3, jednom prilikom se osvrnuo na značajnu ulogu koju je legendarni Džej Ramadanovski imao u njegovom životu, posebno u trenucima kada mu je bila potrebna podrška.

Povodom filma "Nedelja," koji prikazuje život i karijeru Džeja Ramadanovskog, Baki B3 nije krio svoje emocije. Priznao je da ga je ovo ostvarenje duboko dirnulo i da nije mogao zadržati suze dok je gledao priču o svom prijatelju, čija harizma i toplina i dalje inspirišu mnoge.

"Dok sam gledao film imao sam osjećaj da je Džej živ", istakao je Baki B3, a potom se prisjetio i svojih početaka i situacije koju nikada neće zaboraviti.

"Odradio sam nastup, a gazda je nestao. Otišao je da spava i ja šta ću odem u kafanu gdje je bila muzika, a pred zoru oko pet ujutru ušao je Džej. Kada sam ga vidio, kao da sam Boga vidio! Nisam ni znao da će on da mi pomogne, nisam imao para da se vratim kući", započeo je priču Baki.

"Kada me je vidio rekao mi je 'Ajde Džoni, dođi za naš sto'. Pozvao je pjevača, uzeo je mikrofon i tražio je da mu otpjevam pjesmu 'Utješna nagrada'. Otpjevao sam mu, on mi je izvadio sto eura, gurnuo mi je u ruku, nisam hteo da uzmem, ali on je insistirao.Nastavio sam da pjevam, dao mi je drugu stotku. Ne da je bio galantan, nego je davao šakom i kapom– ispričao je pjevač i dodao da mu je gazda diskoteke gdje je nastupao ostao dužan novac, te se Baki požalio legendarnom Džeju koji mu je riješio problem.

"Rekao sam Džeju gdje sam nastupao, u kojoj diskoteci i da gazde nema da mi plati, da se ne javlja. Momci koji su bili sa njim za stolom su čuli o čemu se radi, a već sjutra kada sam se probudio na recepciji me je čekala koverta i plaćen hotel. Znao sam da je to završeno od strane Džeja", ispričao je denser na kraju.

