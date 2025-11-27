Potresne scene na sahrani Ljiljane Jorgovanović: Porodica slomljena od bola, uplakani primaju saučešće

Ljiljana Jorgovanović, čuveni srpski tekstopisac, biće ispraćena danas na vječni počinak.

Čuvena novinarka i tekstopisac Ljiljana Jorgovanović preminula je prije par dana u 66. godini, a biće sahranjena danas, 27. novembra, u Požarevcu, gradu u kojem je rođena.

Naša ekipa koja je na licu mjesta, zatekla je uplakanu porodicu koja je primala saučešće.

Izvor: MONDO Br. slika: 9

Ko je bila Ljiljana Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović je sarađivala sa Marinom Tucaković i bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije. Ljiljana je pisala brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva, a pjesme koje je napisala će trajati vječno.

Ljiljana Jorgovanović je sarađivala sa Cecom Ražnatović, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Željkom Joksimovićem i Džejom Radmanovskim i mnogim drugima.

Neki od njenih hitova koji se pjevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac), Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi...