Ana Bekuta progovorila o Mrkinom testamentu: Evo kome je pripala njegova imovina, pjevačica nije dobila ništa

Ana Bekuta nikada nije krila koliko je ponosna na Mrkonjića, kao i da joj je od njega trebala ljubav, ne novac

Ana Bekuta nikad nije krila da je Milutin Mrkonjić bio njena velika ljubav. Od početka do kraja veze o njemu je pričala o superlativu često ističući da je ponosna što je živjela uz njega.

Nažalost, njihovu ljubavnu priču prekinula je smrt 2021. godine, nakon što se Mrkonjić godinama borio protiv teške bolesti.

Bekuta je teško prihvatila gubitak, a jednom prilikom je na mrežama napisala:

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Cijelog svog života je gradio, nikad nije rušio. Cijelog života pomagao i trudio se da nikada ne povrijedi nikoga. Cijelog svog života bio posvećen, cijelog svog života htio bolje i više za cijelo društvo i državu. Cijelog svog života gradio mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živjeti s njim – napisala je Ana na svom Instagram profilu svojevremeno.

Inače, Ana Bekuta je godinu dana nakon njegove smrti progovorila o testamentu i njihovom dogovoru.

- Dok mi se u zadnjih godinu dana rušio svijet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živjela jednako i prije njega, i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao, ostalo je zakonitoj nasljednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živjeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne bi tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebala mi je samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živjeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima nevjerovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto nevjerovatno u 21. vijeku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim djevojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same. Tako je slađe - istakla je tada ona.