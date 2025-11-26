Poznati albanski pjevač (40) pronađen mrtav: Majka mu je čuvena ministarka, a Selma njegovom pjesmom razbijesnila Srbe

Poznati albanski pjevač Špat Kasapi preminuo je u 40. godini što je izazvalo šok među fanovima i javnošću.

Poznati albanski pjevač Špat Kasapi preminuo je u 40. godini života uslijed srčanog udara, što je izazvalo šok među fanovima i javnošću.

Špat Kasapi je bio rodom iz Tetova, a svoj život i karijeru gradio je na relaciji Sjeverna Makedonija–Albanija, uključujući i Kosovo.

Mnogi su ga nazivali albanskim Sakisom Ruvasom, a osim uspješne muzičke karijere, bio je poznat i po privatnom životu, bio je u vezi sa Selvije, dizajnerkom ili šminkerkom, sa kojom je dobio sina prije nekoliko godina. Njegova majka, Gjylyseri Kasapi, bila je ministarka u Severnoj Makedoniji.

Špat Kasapi je javnosti posebno ostao u sjećanju po numeri "Valle Kosovare", koju je zajedno sa Ardijanom Bujupijem izvodio. Pjesma je izazvala burne reakcije u Srbiji 2023. godine kada ju je pjevačica Selma Bajrami izvela na nastupu, prikazujući dvoglavog orla, što su mnogi tumačili kao simbol "velike Albanije".

Pjesma je, kako mnogi kažu, spoj tradicije i moderne muzike, i bila je jedan od zaštitnih znakova Kasapijeve karijere.