Ispred Narodne skupštine, na mjestu gdje su bili šatori, tokom praznika će biti postavljeno božićno selo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šatori ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu su ukonjeni, a tokom praznika na tom mjestu će biti postavljeno božićno selo.

Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mjesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka.

Prethodno je i dio Pionirskog parka, između doma Narodne skupštine, zgrade Predsjedništva, ispražnjen od šatora. Sklonjeni su šatori iz manjeg dela parka uz ulicu Kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.

(MONDO)