Kod Višeg tužilaštva iz Podgorice još traje izviđaj u vezi sa utvrđivanjem mogućeg krivičnog djela u postupku prodaje, u kojem je državna kompanija oštećena za 200 hiljada eura zbog prihvatanja niže ponude.

Izvor: MONDO

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poništilo je rješenje Uprave za nekretnine, područne jedinice iz Bara, kojim je kao vlasnik nad starom upravnom zgradom Barske plovidbe upisana firma “Roaming Montenegro” koja je nekretninu kupila nakon spornog tendera iz juna ove godine. Istovremeno je Ministarstvo poništilo i rješenje barskog katastra o odbijanju žalbe kompanije “Admiral holding” koja je tražila privremenu zabranu upisa “Roaming Montenegra” kao vlasnika do rješavanja spora.

U obrazloženju rješenja, u koje su “Vijesti” imale uvid, Ministarstvo kao drugostepeni organ navodi da je barski katastar nezakonito upisao “Roaming Montenegro” kao vlasnika jer je morao sačakati rješenje spora i uvažiti žalbu “Admiral holdinga”. Nakon ovog rješenja Ministarstva, kompanija “Admiral holding” podnijela je krivičnu prijavu protiv službenika barskog katastra.

Na ovaj način upis vlasništva na ovoj nekretnini se vraća na Barsku plovidbu, a upravni postupak na početak.

Preduzeće “Admiral holding” je na ovom oglasu dalo 26. juna ponudu od 1,95 miliona eura, a “Roaming Montenegro” od 1,75 miliona. Komisija u trenutku otvaranja ponuda nije poništila ni jednu ponudu, ali ni dozvolila ponuđačima da prisustvuju otvaranju. Tek 25 dana kasnije, kada je isticao rok da Barska plovidba plati ratu za brodove kineskoj Eksim banci, poništava se ponuda “Admiral holdinga” zbog navodne greške u notarskom zapisu za punomoćje njenog radnika koji je pregledao zgradu. Pregledanje zgrade i ovaj notarski zapis nisu bili ni obavezni oglasom, dok je jedini kriterijum koji je bio naveden bila veća ponuđena cijena. Međutim, direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović zatim potpisuje ugovor sa “Roaming Montenegro” koji istog dana uplaćuje novac i započinje proces upisa ove petospratnice površine od 1.825 kvadratnih metara.

“Admiral holding” nakon toga podnosi prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu koje je formiralo predmet i započelo istragu, a zatim slučaj dodijelilo Višem tužilaštvu iz Podgorice. “Admiral holding” je Upravi za katastar 30. jula podnio zahtjev za obustavu odnosno odlaganje postupka knjiženja “Roaming Montenegro” do okončanja postupaka pred Privrednim sudom i Specijalnim državnim tužilaštvom. Zabilježba spora je u list nepokretnosti unijeta 4. avgusta, dok je novi vlasnik uknjižen 15. septembra.

Barski katastar je odbio žalbu “Admiral holdinga” navodeći da nije stranka u postupku iako je ovoj kompaniji prethodno dostavio dokumentaciju iz ovog predmeta kao stranci u postupku. Ministarstvo navodi da su službenici katastra nezakonito postupali.