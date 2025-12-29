Šatori koji su bili postavljeni ispred Narodne skupština Republike Srbije sinoć su uklonjeni.

Izvor: Pink/screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom uklanjanja šatora ispred Narodne skupštine u nedelju uveče. Najavio je da će i u Pionirskom parku biti uklonjeni šatori u narednih mjesec dana.

"Uklonjeni su šatori na platou Narodne skupštine i vjerujem da ću u narednih mjesec dana i iz Pionirskog parka biti uklonjeni, a večeras se uklanjaju sa platou ispred Narodne skupštine. Veliki dio ljudi nije to sa velikom srećom i zadovoljstvom prihvatio, zato što su se slobodarski opredijeljeni ljudi, poistovjetili sa njihovom borbom, jer ti ljudi na platou ispred skupštine i u Pionirskom parku nikada nikoga nisu povrijedili. I postoji kod jednog dijela ljudi žal što se to sklanja. Ja mislim da je pravo vrijeme da omogućimo povratak u normalno stanje, jer sam sasvim siguran da oni koji su željeli na silu da dođu na vlast više nemaju ni mogućnost, ni snagu da ugroze, a kamoli da se silom vlasti dočepaju", rekao je Aleksandar Vučić za Pink.

"Mislim da je važno da pokažemo da se Beograd i Srbija vraćaju u potpunosti u normalu, bez obzira što mnogi to ne bi željeli. Mislim da je važno da su ti ljudi pokazali svoju odgovornost, pokazali su izuzetnu hrabrost. Nemojte da smetnete s uma, oni su tu od početka marta, ako se ja ne varam, od recimo sedmog ili osmog marta i ti ljudi su svakoga dana bili tu, po kiši, snijegu, suncu, vjetru. Oni nisu spavali u zatvorenim fakultetima koje su oduzeli od građana Srbije i koje su oduzeli od države Srbije. Oni nisu spavali u zatvorenim ustanovama. Mnogi od njih su dobili od prehlada do zapaljenja pluća, ali su bili uporni, opstajali i ostajali. I u najtežim danima oni su sačuvali slobodu Srbije i ja sam im beskrajno zahvalan i vjerujem da istorija to neće zaboraviti. Oni su bili na braniku otadžbine kada je bilo najteže. Uprkos tome što je protiv njih vođena najprljavija moguća kampanja mržnje".

(Blic/Mondo)