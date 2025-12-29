Vera Matović bijesna kao ris na koleginicu nakon brutalnih komentara na njen račun

Vera Matović ne krije koliko je ljuta na svoju koleginicu Nadu Topčagić.

Pjevačica Vera Matović uvrijedila se zbog izjave Nade Topčagić o njenom izgledu zbog čega je riješila da sa koleginicom prekine svaki kontakt.

Naime, Vera Matović sada se naljutila na koleginicu Nadu Topčagić, koja je rekla da Vera najbolje izgleda na estradi i da je svi pitaju gdje se operiše.

"Iskreno ja sam se uvrijedila na komentare za moj izgled, ja ništa nisam radila na sebi, kako su me moji roditelji stvorili, tu sam gdje je sam, moju građu koju sam dobila od roditelja takva sam i dan danas", rekla je Vera Matović, pa dodala:

"Nisam pozvala osobu koja je rekla da sam to radila, završila sam sa njom, prekinem svaki kontakt, ja se družim sa Jelenom Broćić i Radetom Jorovićem.

Pjevačica je priznala i da često plače zbog novinskih napisa o sebi.

"Bilo je svega, bilo je toga da su me udavali za pokojnike, ali eto ja ne znam što je to tako. Ja sam sjedela sa jednim novinarom, koji mi je rekao da je to na pisao i tada mi je rekao da je lijepo njemu, pa je lijepo i meni, to je sramota, ja imam porodicu, imam muža, imam i djecu. Nije to lijepo, ali šta da se radi, ne mogu da se borim sa tim, iskreno bole me razni naslovi, plačem često zbog toga", rekla je Vera u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Podsjetimo, Nada Topčagić nedavno se dotakla koleginice Vere Matović i njenog izgleda, ali i to što ona krije godine.

"Vera, to ti ne treba, ne možeš da tužiš gugl, to ti je to u životu... Vera izgleda najljepše, ja sam joj rekla. Ona se najbolje izoperisala. Ja znam kako je ona nekada izgledala, pitala sam je jednom gdje ide na operacije", priča pjevačica, te se dotakla svog izgleda:

"Bježim od vas kao đavo od krsta jer me slikate da izgledam kao čudovište", rekla je ona.

