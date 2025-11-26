"To nije više ona žena koju sam poznavala": Tijana Dapčević udarila na JK, ona se odmah oglasila

Tijana Dapčević progovorila o odnosu sa Jelenom Karleušom.

Tijana Dapčević nije neko ko je poznat po estradnim svađama i skandalima, ali ipak nije izdržala da sada ne iznese svoje razočaranje u koleginicu Jelenu Karleušu, za koju je istakla da je u prošlosti bila izuzetno draga i da su se jedno vrijeme intenzivno družile.

Ona je istakla da danas Karleušu ne doživljava kao istu osobu.

Tijana je za "Skandal" odgovorila na pitanje šta misli o Jeleni, kao i razlozima zašto više ne govore.

"Mnogo sam je voljela"

"Ona je neko ko je nekom trenutku izmislio šoubiznis, neko ko je mogao da bude – ćao, ali sada više ne može", rekla je Tijana za "Skandal", a na pitanje novinara zašto, Tijana je nastavila:

"A zašto? Zato što to više nije Jelena koju ja poznajem. Odavno to više Jelena koju ja poznajem, i imala sam priliku da se družim s njom pre mnogo godina i mnogo sam je voljela", rekla je Dapčevićka.

"Pazi, mnogo sam je voljela, ali, mislim da se doktor Džekil i Mister Hajd desio, nemam emociju, zaista nemam emociju prema njoj", rekla je Tijana, dodajući da joj ne bi bio problem da sa Karleušom nekada porazgovara, ali to nije to i nema emociju.

Šta znači kada za nekog kažemo "Doktor Džekil i gospodin Hajd"?

Jezički izraz "doktor Džekil i mister Hajd" potiče iz kratkog romana Roberta Luisa Stivensona "Neobičan slučaj doktrora Džekila i mister Hajda" i znači da osoba ima dvije potpuno suprotne strane ličnosti i to uglavnom jednu dobru, mirnu i pristojnu (Dr Džekil) i drugu mračnu, agresivnu ili nepredvidivu (gospodin Hajd).

Uslijedio Jelenin brutalan odgovor: "Jedva da znam ko je to"

Jelena Karleuša prokomentarisala je u svom stilu izjavu Tijane Dapčević da je "prestala da se druži s njom jer više nije ista osoba koju je ona nekad voljela". Jeleni se ove Tijanine riječi nisu svidjele i tvrdi da se s Dapčevićkom nije družila i da skoro jedva i zna ko je ona.

"Iskreno, ja jedva da znam ko je ova osoba… a kamoli da sam se sa njom družila. Razumijem da se moje ime koristi da bi se dobio naslov u novinama, ali prevršilo je mjeru - napisala je JK na Fejsbuku u sitne sate.

