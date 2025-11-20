"Gledao me je kao smrdljiv sir": Pjevačica prvi put progovorila o neprijatnoj situaciji sa Čolom

Tijana Dapčević nedavno je prvi put govorila o susretu sa Zdravkom Čolićem kada ga je pitala da rade duet.

Izvor: Youtube/Extra FM/Screenshot

Tijana Dapčević važi za jednu od pjevačica sa najmoćnjim glasom na domaćoj sceni, te je možda i logično pomisliti da bi većini njenih koelga bio gušt da rade zajedno, no, čini se da nisu svi bili oduševljeni tom idejom.

Nedavno je u razgovoru s medijima otkrila da je na početku karijere poželjela da snimi duet sa Zdravkom Čolićem, ali da kada ga je pitala za saradnju on ju je gledao kao smrdljiv sir.

Na pitanje kako joj se čini saradnja Momčila Bajagića Bajage i Devita, a ona je to prokomentarisala s oduševljenjem, pa se prisjetila kada je ona tada mlada pjevačica pitala Čolu da snime duet.

"Momčilo i Devito? Ja za to nisam čula, pa to mora da je spektakl! Divno! Znaš ono kad se spoji mlada energija sa dinosaurima gdje ćeš bolje?"

Na konstataciju novinarke da toga ranije bilo, Tijana je progovorila o situaciji s Čolom.

"O, pa ja kad sam htjela da snimim duet sa Zdravkom Čolićem on me gledao kao smrljiv sir. Šalim se " rekla je kroz osmijeh pjevačica.

(Kurir.rs/MONDO)