Sprema se sastanak Putina, Trampa i Zelenskog? Bijela kuća otkrila šta je potrebno za kraj rata u Ukrajini

Bijela kuća se oglasila o sporazumu Ukrajine i Amerike.
Portparolka Bijele kuće Kerolin Levit oglasila se na svom "X" nalogu o mirovnom sporazumu Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov saopštio je da je Ukrajina načelno prihvatila revidiranu verziju sporazuma, a Bijela kuća saopštila je ukratko detalje o kojima će uživo porazgovarati američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
"Tokom prethodne nedelje, Sjedinjene Države su napravile veliki napredak u dovođenju Ukrajine i Ruske Federacije za pregovarački sto. Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih detalja koje je potrebno razrešiti i koji zahtijevaju dalje razgovore između Ukrajine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Država", napisala je portparolka Bele kuće.
Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.— Karoline Leavitt (@PressSec)November 25, 2025
There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,…
Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmenio.
Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.
