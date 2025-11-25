logo
Sprema se sastanak Putina, Trampa i Zelenskog? Bijela kuća otkrila šta je potrebno za kraj rata u Ukrajini

Autor Aleksandar Blagić
0

Bijela kuća se oglasila o sporazumu Ukrajine i Amerike.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Portparolka Bijele kuće Kerolin Levit oglasila se na svom "X" nalogu o mirovnom sporazumu Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov saopštio je da je Ukrajina načelno prihvatila revidiranu verziju sporazuma, a Bijela kuća saopštila je ukratko detalje o kojima će uživo porazgovarati američki predsjednik Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Tokom prethodne nedelje, Sjedinjene Države su napravile veliki napredak u dovođenju Ukrajine i Ruske Federacije za pregovarački sto. Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih detalja koje je potrebno razrešiti i koji zahtijevaju dalje razgovore između Ukrajine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Država", napisala je portparolka Bele kuće.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin Volodimir Zelenski sastanak Bijela kuća

