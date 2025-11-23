Procurili detalji sa sastanka na kom je Ukrajini dat ultimatum do Dana zahvalnosti.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp dao je rok Ukrajini do Dana zahvalnosti da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata, a sada su procurili detalji sa sastanka na kom je to Ukrajini saopšteno, piše "Fajnenšel Tajms". Izaslanici američkog predsjednika saopštili su ukrajinskog delegaciji i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom koji je Ukrajincima saopštio u petak 21. novembra da "moraju da biraju između Amerikanaca i dostojanstva" po pitanju tog sporazuma.

Američki ministar Danijel Driskol je rekao evropskim ambasadorima i zvaničnicima na sastanku u Kijevu u petak 21. novembra popodne da je optimističan oko mirovnog sporazuma. Upozorio ih je sve da "Vašington nije spreman da pokaže mnogo fleksibilnosti".

"Ne pregovaramo o detaljima", rekao je on kratko.

Kako je tekao sastanak?

Prema riječima jednog visokog evropskog zvaničnika, sastanak je bio "mučan". Sastanak je održan u rezidenciji američke otpravnice poslova u Kijevu Džuli Dejvis održan je dan nakon što je ministar Driskol predstavio plan od 28 tačaka.

"Koliko god možemo da podržimo nastavak rata u Ukrajini, postoje ograničenja. Postoje snažne naznake da Rusija ima snažnu industrijsku bazu i pitanje je vremena kada će Ukrajina morati da sklopi sporazum", rekla je ona svima okupljenima na sastanku.

Ubrzo je na sastanak stigao i Driskol. Podigao je ton kada je govorio o okončanju rata, čak je i opsovao.

"Američke oružane snage vole Ukrajinu i stoje iza Ukrajine, ali iskrena je procjena američke vojske da je Ukrajina u vrlo lošem položaju i da je sada najbolje vrijeme za mir. Imamo uski prostor za mir - predsjednik Tramp želi mir sada", objasnio je Driskol.

On je poručio evropskim saveznicima da "se ne mijenjaju previše". Time bi se cijeli proces, prema njegovim riječima, "olakšao proces".

"Nijedan sporazum nije savršen, ali mora da se postigne što prije", ocijenio je Driskol.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše