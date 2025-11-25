Smuvao Kristinu 12 mjeseci nakon smrti 17 godina starije žene: Sahranio pjevačicu i sad sa drugom uživa u milionima

Jedna od najboljih pevačica svih vremena, Tina Tarner, napunila bi danas, 26. novembra 86 godina. Nažalost, sudbina je imala druge planove za nju, a njen suprug je od omiljenog muža ubrzo postao najomraženiji udovac.

Tina Tarner ostala je upamćena kao jedna od najvećih muzičkih ikona svih vremena – bila je žena moćnog glasa, neustrašiva na sceni, dok je iza reflektora vodila mnogo težu, tragičnu borbu.

Umrla je u svom domu u Švajcarskoj , gdje je živjela sa Bahom, 17 godina mlađim suprugom za kog je uvijek govorila da joj je ljubav, podrška i najbolji prijatelj. Vjenčali su se 2013. na obali Ciriškog jezera, a iste te godine Tina je dobila i švajcarsko državljanstvo.

Međutim, ljubavnu priču narušavali su ozbiljni zdravstveni problemi: imala je rak crijeva, doživjela moždani udar i prošla transplantaciju bubrega. U autobiografiji iz 2018. otkrila je da joj je upravo suprug donirao bubreg, jer su ljekari ustanovili da joj je sopstveni organ radio tek 20%.

"Nisam živjela, samo sam preživljavala", napisala je tada. Pomirila se sa mogućnošću smrti, ali ju je plašio način na koji će otići. Transplantacija je, srećom, uspjela, a Bah je ostao uz nju tokom oporavka i svih narednih godina, zbog čega je u javnosti dobio i titulu "najboljeg supruga".

Međutim, sve se promijenilo ni godinu dana nakon Tinine smrti. Bah se, kako je isprva rekao, povukao iz javnosti da bi je ožalio, da bi se najedared pojavio u javnosti sa novom partnerkom Amerikankom Kristinom L. koja je 2023. izgubila supruga. Par se upoznao na jednoj zabavi ni godinu dana nakon Tinine smrti, a posredovali su zajednički prijatelji.

Na Dan državnosti Švajcarske, 1. avgusta 2025. godine, Bah je organizovao proslavu na svom imanju, u mjestu Štefa u blizini Ciriha. Tada se ujedno i prvi put pojavio sa Kristinom u javnosti.

"Želimo da sačuvamo privatnost", izjavio je za švajcarski portal "Blick" gdje navodi da su ih spojile tragedije.

Kada se saznalo da je Ervin Bah u vezi, mnogi su ga kritikovali jer su zamjerali da je time pogazio uspomenu na Tinu Tarner. Drugi nisu vidjeli bilo šta loše u toj romansi.

Kritike su poljuljale i imidž savršenog muža koji je Bah imao, iako se poslednjih godina života Tine Tarner pojavjivao i vidno neraspoložen u njenom društvu, a sada se šuška i da planira da zaprosi Kristinu.