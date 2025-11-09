logo
Poznato šta Ana Nikolić radi u Beogradu nakon skandala: Oglasio se njen prijatelj i otkrio detalje

Poznato šta Ana Nikolić radi u Beogradu nakon skandala: Oglasio se njen prijatelj i otkrio detalje

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Ana Nikolić vratila se u Beograd nakon velikog skandala na putovanju.

Poznato šta Ana Nikolić radi u Beogradu nakon skandala: Oglasio se njen prijatelj i otkrio detalje Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Frizer Stevan Radivojević saradnik i prijatelj Ane Nikolić otkrio je kako pjevačica provodi vreme po povratku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nakon žestoke svađe u Dubaiju, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale odvojeno su se vratili u Beograd. Usledile su teške riječi, prepucavanja i optužbe, a pjevačica je tvrdila da je ovoga puta zauvijek stavila tačku na romansu sa kompozitorom.

Glasine da su se posle svega ipak pomirili, dodatno je podgrijejala činjenica da je Rale viđen u jednom tržnom centru sa pjevačicinom ćerkom iz prvog braka, Tarom Đurić. Ane nije bilo ni na vidiku, a njen saradnik i prijatelj Stevan Radivojević kaže da je pjevačica posle svega odlično raspoložena.

"Nisam imao priliku da se sretnem sa Anom od kada se vratila u Srbiju, ali me je pitala kad imam namjeru da snimim video za TikTok sa njenim novim vojs overom iz Dubaija. Moramo uskoro da se vidimo jer je vrijeme za farbanje, valjda se neće sama ofarbati", rekao je Stevan.

