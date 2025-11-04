Rale doživio pomračenje kada je vidio ko je došao po Anina kola: Presjekao i prekinuo svaki kontakt sa njom

Rale je vjerovao da će izgladiti odnose sa pjevačicom, ali do toga nije došlo.

Iako je Goran Ratković Rale planirao da izgladi odnos sa Anom Nikolić nakon skandala koji se desio prošle nedelje u Dubaiju, od toga po svoj prilici neće biti ništa.

Pjevačica nije željela da se sretne sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, zbog čega je on odlučio da prekine kontakt s njom.

Oni su se razdvojeni vratili iz Dubaija jer su Anu skinuli s leta, a kompozitor je čak želio da se lopta spusti i da pjevačici pomogne iako ga je ona pljuvala i vrijeđala u izjavama. Uprkos njegovoj dobroj volji, muzička zvijezda odbija da prihvati ruku pomirenja. Umjesto da ode na Avalu i preuzme svoj džip koji joj je ostao parkiran u garaži kod bivšeg dečka, Ana je po vozilo poslala prijatelja.

"Svi smo vjerovali da će Ana razmisliti i rešiti situaciju s Raletom. Čini mi se da ona želi da on više juri za njom i da joj ugađa u svemu. Rale je i želio da joj pomogne i da porazgovaraju kada bude došla po auto, ali umjesto da se ona pojavi na njegovom pragu, poslala je prijatelja da joj doveze džip. Još uvijek nije spremna da se sastane s njim i pogleda ga u oči posle svega što se dogodilo. Bura se nije stišala, a obje strane su pod velikom tenzijom. Rale je tom prijatelju rekao da diže ruke od svega, da ne vrijedi da joj pomaže kad se ona ponaša nedolično", priča izvor blizak pjevačici za domaće medije.

