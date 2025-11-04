Ljuba Aličić slavio rođendan na neočekivanom mjestu: U kladionici mu na uvce zapjevao Darko Lazić (Video)

Darko Lazić je otpjevao Ljubi Aličiću pesmu "Zbog tebe verujem" što je oduševilo slavljenike i sve prisutne u sportskoj kladionici

Izvor: Instagram/negujmosrbski/printscreen

Popularni folker Ljuba Aličić, proslavio je 70. rođendan i to u kladionici. Ali, legendarni pjevač nije samo popunjavao tikete, već se proveselio i to uz svoju pesmu.

S njim je bio njegov mlađi kolega Darko Lazić, sa kojim gaji dugogodišnje blisko prijateljstvo, ali i Mikica Bojanić, sin Miloša Bojanića.

Zapjevala cijela kladionica

Darko je slavljeniku u jednom momentu zapevao "Zbog tebe verujem". Ovaj Lazićev gest oduševio je Ljubu, koji nije prestajao da se smije, dok ga je Mikica sve vrijeme grlio, ali i sve prisutne u sportskoj kladionici. I oni su se pridružili ovoj zabavi, pa su svi pjevali uglas.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, te je veliki broj ljudi vidjelo kako je Ljuba na neobičnom mjestu slavio rođendan.

Inače, Ljuba je na sam dan rođendana gostovao u emisiji "Premijera - Vikend specijal" gdje mu je priređeno iznenađenje. Usred razgovora, voditeljka je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pjevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.

Ljuba Aličić

Izvor: Pink/screenshot

Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu Šapcu, okružen dobrim prijateljima.