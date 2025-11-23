logo
Od treme zaboravila tekst, na kraju tresnula o binu: Takmičarka Granda doživjela neviđeni peh, odletjele i cipele

Od treme zaboravila tekst, na kraju tresnula o binu: Takmičarka Granda doživjela neviđeni peh, odletjele i cipele

Autor Dragana Tomašević
0

Sandra Janković imala je niz neprijatnosti tokom debitantskog nastupa u Zvezdama Granda

Od treme zaboravila tekst, na kraju tresnula o binu Izvor: pritnscreen/youtube/Zvezde Granda

Sinoć se na bini muzičkog takmičenja Zvezde Granda, pojavila tek punoljetna takmičarka Sandra Janković, koja je osvojila simpatije žirija i publike.

Sandra je tokom nastupa imala tremu, a u jednom trenutku je čak zaboravila tekst, što su kasnije članovi žirija pohvalili i rekli joj da se dobro snašla s obzirom da joj je ovo prvi javni nastup. U jednom trenutku joj je prišao i voditelj Voja Nedeljković kako bi je pitao da li je dobro, pošto se ljuljala od treme, nakon čega je glasovima žirija zauzela mjesto u baražu.

Tada se dogodio novi peh. Kada je pročitano njeno ime, da ide dalje u novi krug takmičenja, ona se saplela i pala na binu, da su joj i cipele spale s nogu.

Nastavila je da leži na leđima i da se smije, dok su joj svi aplaudirali.

Pogledajte:

Pogledajte njen nastup:

Zvezde Granda pad Takmičarka

