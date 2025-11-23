"Čuo sam da napolju živi kao pacov": Šok ispovest u emisiji, otkrio šta Lepi Mića radi u rijalitiju

Vladimir Tomović u emisiji Lune Đogani Lepog Miću nazvao "najgorim čovekom u rijalitiju"

Izvor: TV Pink / screenshot

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović progovorio je o Lepom Mići koji je od samog početka "Zadruge", bio redovan takmičar svih narednih sezona, a trenutno se nalazi u "Zadruzi 9 Eliti".

Vladimir Tomović smatra Miroslava Pržulja, poznatijeg kao Lepi Mića, najgorim čovekom u rijalitiju.

"Razmišljam od svih njih loših koga da izdvojim kao najgoreg. Izuzeo bih Miljanu Kulić koja je radila mnogo gadnih stvari, ali njoj ne mogu da uzmem za zlo jer je bolesna. Šta je sve ljudima izgovarala... Naveo bih je da nema psihičkih problema. Navešću Lepog Miću", započeo je Tomović.

"Teško šta gadnije i bez kičme može da hoda zemaljskom kuglom, a ne rijalitijem. Tebi i meni je sve oprošteno. Bila si devojčica sa 20 i kusur godina, pogrešiš, pa šta ćemo sad? Ali čovek od 70 godina da gleda kako uđe, da udara nisko, da tamo brišu pod sa njim, ne priliči svim ljudima različitih starosnih doba isto. Pokaži malo stava, hrabrosti. Užasne stvari je radio u tom rijalitiju, takvi tipovi kao on... Sve ih stavljam u isti koš, možeš da ga kupiš za jedan euro. Čuo sam da je i takav napolju, da živi kao pacov", objasnio je Vladimir u "Bunkeru" kod Lune Đogani.

Pogledajte:

Zarađuje 1.500 evra nedeljno

Ranije se pisalo da je honorar Lepog Miće 1.200 evra nedeljno.

Ipak, šuška se da mu je u međuvremenu honorar porastao i da sada iznosi oko 1.500 evra nedeljno.

Mića je nedavno postao i deo Zadruge 9 Elite, a kako je ispričao sav novac od rijalitija daje svojoj ženi.

"Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi", rekao je on ranije.