Lepi Mića otkrio detalje tajnog dogovora sa Mitrovićima: Priznao zbog čega je zapravo 13 godina u rijalitiju

O ulasku u “Elitu 9”, kako kaže, još uvek razmišlja, a dotakao se i plana koji ima sa Mitrovićima i koji se razrađuje svake sezone.

Lepi Mića nosi titulu rijaliti igrača sa najdužom rijaliti karijerom, a sada je otkrio šta mu na to sve kažu supruga i ćerka, da li mu je i koliko učešće finansijski pomoglo, a kao i uvek, Mića je bez dlake na jeziku komentarisao rijaliti afere i cimere.

Lepi Mića je u "Eliti" osvojio 15. mesto, a sada je kako kaže, na odmoru.

"Proveo sam 13 godina u rijalitiju, kraj mog rijaliti učešća je vrlo blizu. Ušao sam verovatno da bih obnovio malo muzičku karijeru i podigao na viši nivo, onda su tu shvatili da ja to radim dobro. Ćerka i supruga svake godine kažu. “E sad je dosta i ja kažem dosta”, a onda ja sednemo kao prava porodica, civilizovani smo, razumijemo se i onda vidimo šta je prioritet u životu", rekao je Mića, a na pitanje da li su finansije bile okidač ulaska u rijaliti, kaže:

"Hvala Bogu, to više nije problem, ali nikad toga nije dosta, a prioriteta ima dosta i dok sam vedrog duha i dok mogu, zašto da ne. Šta bih radio drugo? Igrao bih šah sa penzionerima na Kalemegdanu, šta drugo?"

Žena Lepog Miće:

"Videćemo, popričaću sa čelnicima da li sam potreban i da li znači moj ulazak. Uvjek uz dogovor."

Supruga Lepog Miće, Snežana nikada se javno nije eksponirala, a kako on kaže, to je isključivo njena želja koju on poštuje.

"Supruga ne voli da se eksponira javno. To je moje poštovanje prema njoj da neće da se snima, a njena odluka. Ona neće da se snima, nema tih para. Rekla mi je: “Ti svoja g*vna jedi sam”. To nju ne interesuje", kaže Mića, koji se osvrnuo i na odnos sa ćerkom:

"Ponosan sam na svoju ćerku. Čuli smo se baš prije sat-dva. Zvala me je, sa ćerkom je kod kuće, mojom unukom. Vidjećemo se, ako Bog da, za 10-ak dana", rekao je Mića za domaće medije.