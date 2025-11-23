Atina Ferari vrcka pod šatrom, a onda ona uleće kadar: Šok prizor s vašara, ovakav kraj niko nije očekivao

Na društvenoj mreži X je aktuelan snimak s jednog veselja na kojem je u prvom planu izazovni ples bivše rijaliti starlete

Izvor: YouTube/sezam produkcija

Nekadašnja učesnica rijalitija Parovi, koji se do pre nekoliko godina emitovao na Hepi televiziji, Atina Ferari, poslednjih nedelja je bila u centru pažnje javnosti zbog skandaloznih izjava o srpskim folkerima.

Atina je iznela skandalozne tvrdnje o Aci Lukasu, a potom i folk pevaču Miletu Kitiću, da bi sada u centru pažnje bilo njeno pevačko umeće.

Na društvenim mrežama Tiktok i X, osvanuo je snimak nastao ispod šatre, na kojem vidimo Atinu kako izazovno pleše obučena u čipkani triko.

U prvi mah deluje da ona i peva numeru "Džabe, care", da bi potom kadar otišao na pevačicu koja zapravo i izvodi numeru uživo.

Evo ko je u pitanju: