"Psihopata i budala odbegla iz ludnice": Lukas se dotakao izjave Atine Ferari da su imali navodnu aferu

Aca se dotakao izjave Atine Ferari da su imali navodnu aferu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Folker Aca Lukas gostovao je u podkastu kod Bokija 13, gdje je prokomentarisao Atinu Ferari, koja ga u poslednje vrijeme često pominje u negativnom kontekstu.

Lukas je odlučio da odgovori na njene izjave, istakavši da ne želi ni da joj spominje ime, ali je jasno stavio do znanja šta misli o njoj.

"Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbjegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri mjeseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje. I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non-stop… Neka budala! Poznajem je, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno", rekao je Lukas.

Na pitanje Bokija 13 da li mu je zaista peglala košulje, Lukas je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:

"Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!."

Atina progovorila o svemu

Podsjetimo, Atina Ferari je nedavno izjavila da je njihova navodna veza trajala godinama i da se danas kaje što njihova priča nije bila samo jedna noć. Kako je istakla, ona je bila iskrena, dok, prema njenim riječima, Lukas nije imao hrabrosti da javno prizna istinu o njihovom odnosu.

