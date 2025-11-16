"Jako si prosta, sram te bilo": Haos zbog nastupa u Pinkovim zvezdama, zaratili kad je rekla da maltretiraju kandidata

Opšta drama u Pinkovim zvezdama, članovi žirija se posvađali zbog takmičara

Izvor: Pink screenshot

Na muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", kandidat Meris Karamustafić odmah je privukao pažnju žirija svojim nastupom. Izveo je pjesmu "Sve behara i sve cvata", koja je odmah osvojila simpatije Dragomira Despića Desingerice i Zorice Brunclik.

Ovaj početak bio je samo uvod u ono što je uslijedilo , Meris je potom izveo i numeru "Ima pravde, ima Boga" legendarnog Šabana Šaulića, dodatno osvajajući simpatije Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.

Nakon njegovog nastupa, žiri je dao komentare koji su se ubrzo pretvorili u žustru raspravu.

"Karamustafiću, jako si sladak, muzikalan si, lijep stav, ali to je onaj lijepi dio, ja ne volim farmerke na sceni, ne volim patike na sceni. Meni je ovo pjevanje džukačko, seljačko pjevanje. Dobar pjevač, ali sa tom bojom glasa si uništio ove pjesme", rekla je Jelena Karleuša.

"Hoću da ti kažem jednu stvar, za sledeći krug izaberi neke pjesme koje su stare sedamdeset godina da se ne zaborave, ja sam se provela kao za sve pare uz tvoje pjevanje", rekla je Zorica, dok je Viki poručila kandidatu da "ispravi nazalno pjevanje".

Kada je došao trenutak da se odabere mentor, Meris je izabrao Viki, a Zoricu je zanimalo zašto je baš nju izabrala, nakon čega je krenuo haos.

- Što nisi mene uzeo? - upitala je Zorica

- Što ga dirate - rekla je Viki.

- Mene zanima što nije mene uzeo, mi ćemo glasati za njega - rekla je Zorica.

- Ako mene maltretiraš, nemoj da diraš kandidate - rekla je Viki.

- Jako si prosta, sram te bilo - nastavila je Zorica.

- Ja sam imao želju da radim sa Viki još u jednom drugom takmičenju - dodao je kandidat.

- Jako me je zadovoljio njegov odgovor - rekla je Zorica.

Tada se u raspravu uključila i Karleuša i obratila se Viki Miljković.

- Ne možeš tako, Zorica ima pravo da pita šta želi, ispada da ona maltretira djecu, to je perfidno - rekla je Jelena.

- Ne može da kaže da ne gleda u mene, jer oni glasaju za njega - dodala je Viki.

- On nije dijete, to što si rekla, Viki, je prefidno. Nemoj koristiti rečenicu "Maltretiraš djecu", jer ona ne maltretira djecu - dodala je Jelena.

(Kurir, MONDO)





