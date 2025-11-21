"Vi pjevaljke volite da popijete, a još i dijete voziš": Janu zaustavila policija dok je bila pod dejstvom alkohola

Pjevačica Jana Todorović progovorila je o situaciji u prošlosti kada je vozila pod dejtstvom alkohola

Pjevačica Jana Todorović nedavno je sve iznenadila priznanjem da je ranije umjela da popije i onda sedne za volan. Međutim, jednom prilikom ju je nakon čašice rakije zaustavila i policija. U automobilu se tada nalazila i njena ćerka Kristina, sa kojom je nedavno imala i jednu neprijatnu situaciju pred novinarima.

"Trudim se da ne pravim prekršaje. Takav nam je posao; nekada se desi da popiješ koju rakiju, ali budem u grču, ne smijem da pijem zato što vozim. Mogu da naletim na policiju i kazniće me. Nije lijepo",rekla je Jana za Blic i dodala:

"Desilo se jednom da smo imali neku emisiju i popila sam samo jednu rakiju, a ćerka je bila sa mnom. Pita me policajka: "Jeste li pili nešto?" Ja budem iskrena i kažem da sam upravo završila emisiju i da sam popila jednu rakiju. A ona će: "Volite vi, pjevaljke, da popijete, još i dijete vozite... Ali koliko sam puta bila u kafani i slušala onu vašu pjesmu "I lomi i moli..." Kažem joj: "Samo ti nastavi da slušaš, samo me pusti", i ona me je na kraju pustila. Ako žele nešto da nam nađu, uvijek mogu da nađu."

"Popila sam nekoliko piva"

Podsjetimo, Jana Todorović se pre nekoliko nedelja našla na meti osuda korisnika društvenih mreža i javnosti. Pjevačica je sa svojom ćerkom Kristinom Džulijen bila na jednom događaju, pa je pred kamerama osula paljbu po svojoj naslednici, što su mnogi kritikovali.

Jana nije htjela da se oglašava u medijima neko vreme povodom ove teme, ali je pred nastup pričala o tome.

"Znate koliko me je samo kolega tad pozvalo. Nema ko nije. I svi su bili uz mene, ali nije mi bilo svejedno. Trudim se da ne napravim nijednu grešku u javnosti. Bilo mi je krivo da gledam komentare da sam zla majka, da svom djetetu želim nešto loše ili da sam ljubomorna na nju. To niko normalan ne bi pomislio. Majka je majka i kad kritikuje i kad grli i ljubi. Koliko je puta samo meni majka rekla da ćutim ili da sam glupa. Na primer, Kristinini drugari su se smijali svemu tome jer znaju kakva sam ja majka", rekla je ona, pa dodala:

"To mi je tako izletjelo... Kao što sam i sama rekla tada, popila sam nekoliko piva, bila sam pripita, pa nisam baš mnogo razmišljala o kamerama. Normalno je da majka i ćerka tako komuniciraju. Mora da ima toga, to je normalan odnos. Kristina zna ko joj je majka i koliko je volim, tako da ta situacija nije pokvarila naš odnos. Kristina će se i dalje snimati, moja ćerka je rođena za kameru ", rekla je Todorovićeva.

