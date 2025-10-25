logo
"Popila sam nekoliko piva, izletjelo mi je": Jana progovorila o skandalu s ćerkom, vrijeđali je samo tako

"Popila sam nekoliko piva, izletjelo mi je": Jana progovorila o skandalu s ćerkom, vrijeđali je samo tako

Autor Dragana Tomašević
Jana Todorović se prije nekoliko nedelja našla na meti osuda korisnika društvenih mreža i javnosti. Pjevačica je sa svojom ćerkom Kristinom Džulijen bila na jednom događaju, pa je pred kamerama osula paljbu po svojoj naslednici, što su mnogi kritikovali.

Novinari su tada razgovarali s pjevačicom, a onda su prešli na Kristinu, međutim, Jani se nije dopalo kako njena naslednica razgovara, pa joj je pred svima rekla da ona nije za kamere i da više nikad neće davati izjave jer ne zna to da radi.

Pjevačica je tada napustila intervju i ostavila ćerku sa suzama u očima.

Jana nije htela da se oglašava u medijima neko vrijeme povodom ove teme, ali preksinoć je pred nastup pričala o tome.

"Znate koliko me je samo kolega tad pozvalo. Nema ko nije. I svi su bili uz mene, ali nije mi bilo svejedno. Trudim se da ne napravim nijednu grešku u javnosti. Bilo mi je krivo da gledam komentare da sam zla majka, da svom djetetu želim nešto loše ili da sam ljubomorna na nju. To niko normalan ne bi pomislio. Majka je majka i kad kritikuje i kad grli i ljubi. Koliko je puta samo meni majka rekla da ćutim ili da sam glupa. Na primjer, Kristinini drugari su se smijali svemu tome jer znaju kakva sam ja majka", rekla je ona, pa dodala:

"To mi je tako izletjelo... Kao što sam i sama rekla tada, popila sam nekoliko piva, bila sam pripita, pa nisam baš mnogo razmišljala o kamerama. Normalno je da majka i ćerka tako komuniciraju. Mora da ima toga, to je normalan odnos. Kristina zna ko joj je majka i koliko je volim, tako da ta situacija nije pokvarila naš odnos. Kristina će se i dalje snimati, moja ćerka je rođena za kameru", rekla je Todorovićeva.

