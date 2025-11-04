Janinu ćerku škola ne zanima, ali zato na ruci ima bogatstvo: Evo šta je sve Kristina dobila za 19. rođendan

Jana se otvorila nakon drame na rođendanu kod sina Viki Miljković.

Pevačica Jana Todorović nedavno se našla u centru pažnje zbog incidenta sa ćerkom Kristinom Džulijen, kada ju je, nakon nekoliko piva, pred kamerama kritikovala rekavši joj da nije za kamere i da joj je to poslednji intervju u životu.

Taj trenutak je vidno rastužio Kristinu, kojoj su zasuzile oči, a o istom se pričalo danima.

Jana se oglasila nakon drame

Nakon toga, Jana Todorović je javno istakla koliko voli svoju ćerku i da joj je žao što je sve pogrešno protumačeno. Majka i ćerka su ubrzo izgladile nesporazum i zajedno proslavile Kristinin 19. rođendan.

Kako se Kristina Džulijen izjasnila da je ne zanima školovanje i da želi da pokrene sopstveni biznis, Jana Todorović je odlučila da joj za rođendan pokloni najkvalitetniju šminku i svu opremu potrebnu za salon ljepote.

Pored toga, Kristina je od majke dobila i luksuzni sat marke Kartije, čija je vrijednost oko 10.000 eura, pišu mediji.

"Nisam loša majka"

"Popila sam ja i na nedavnom venčanju kod Uroša Živkovića. Eto, ja sve kažem... (smijeh) Sve što se dešavalo sa mnom i ćerkom, po TikToku klipovi... Neću da ljudi misle da sam mislila nešto loše ćerki, meni je to izletjelo. Nisam loša majka, ali dobro, to je prošlo. Pitate da li je Kristina dobila stan u Dubaiju? Neću da pričam o tome. Vidjećemo", jasna je bila Jana za "Blic".