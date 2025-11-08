Jana posvetila pjesmu prerano preminulom sestriću: Potresni stihovi doveli sve do suza

Jana Todorović objavila je najemotivniju baladu posvećenu sestriću Branislavu pod nazivom "Bože moj".

Karijeru Jane Todorović obeležili su brojni hitovi, a njeni obožavaoci posebno vole njene moćne balade koje bude najdublje emocije. Sada je toj listi dodata još jedna, možda i najmoćnija i najiskrenija do sada, pesma "Bože moj", koju je pjevačica posvetila prerano preminulom sestriću.

Branislav nas je napustio 2021. godine, u 33. godini. Kroz stihove pune bola i sjećanja, Jana je izrazila svu tugu i ljubav koju nosi u srcu, a mnogi su se rasplakali već na prve tonove pjesme.

Numera je objavljena na dan njegovog rođendana, kao vječni znak ljubavi, sjećanja i tuge koja ne prolazi.

Ispod spota koji je danas objavljen na YouTube-u, Jana je napisala:

"Ova pjesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan!

Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvijek ostati u našim srcima.

Bože, hvala ti za njih!

Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvijek!"

"Bože moj" je Janin razgovor sa Bogom, sa osobom koju je voljela kao svoje dijete, ali i sa svima koji su osjetili bol gubitka. Kroz stihove, Jana izražava zahvalnost, vjeru i nadu da ljubav ne prestaje ni kada nekog izgubimo.

U spotu se pojavljuje i Banetova ćerka, što čitav projekat čini još dirljivijim i simboličnijim. Njeno prisustvo predstavlja nastavak života, snagu porodice i neprekidnu vezu između generacija.

