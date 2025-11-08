logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jana posvetila pjesmu prerano preminulom sestriću: Potresni stihovi doveli sve do suza

Jana posvetila pjesmu prerano preminulom sestriću: Potresni stihovi doveli sve do suza

Autor Ana Živančević
0

Jana Todorović objavila je najemotivniju baladu posvećenu sestriću Branislavu pod nazivom "Bože moj".

Jana posvetila pjesmu prerano preminulom sestriću: Potresni stihovi doveli sve do suza Izvor: Youtube printscreen/ JANAVIP2011

Karijeru Jane Todorović obeležili su brojni hitovi, a njeni obožavaoci posebno vole njene moćne balade koje bude najdublje emocije. Sada je toj listi dodata još jedna, možda i najmoćnija i najiskrenija do sada, pesma "Bože moj", koju je pjevačica posvetila prerano preminulom sestriću.

Branislav nas je napustio 2021. godine, u 33. godini. Kroz stihove pune bola i sjećanja, Jana je izrazila svu tugu i ljubav koju nosi u srcu, a mnogi su se rasplakali već na prve tonove pjesme.

Pogledajte fotografije Jane Todorović:

Numera je objavljena na dan njegovog rođendana, kao vječni znak ljubavi, sjećanja i tuge koja ne prolazi.

Ispod spota koji je danas objavljen na YouTube-u, Jana je napisala:

"Ova pjesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan!
Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvijek ostati u našim srcima.
Bože, hvala ti za njih!
Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvijek!"

"Bože moj" je Janin razgovor sa Bogom, sa osobom koju je voljela kao svoje dijete, ali i sa svima koji su osjetili bol gubitka. Kroz stihove, Jana izražava zahvalnost, vjeru i nadu da ljubav ne prestaje ni kada nekog izgubimo.

U spotu se pojavljuje i Banetova ćerka, što čitav projekat čini još dirljivijim i simboličnijim. Njeno prisustvo predstavlja nastavak života, snagu porodice i neprekidnu vezu između generacija.

Poslušajte pesmu "Bože moj":

Bože moj
Izvor: YouTube

Tagovi

Jana Todorović pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ