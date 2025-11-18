Boki je za domaće medije riješio da ne demantuje Aleksandra Radulovića Futu, ali da ipak prokomentariše njegovu izjavu i zauvijek stavi tačku.

Makedonski šoumen Bojan Jovanoviski, nedavno je u svom podkastu izjavio da je pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović obezbijedila bolnički krevet za Marinu Tucaković, koji je bio u njenoj kući, i koji je navodno tražila nazad nakon njene smrti.

Marinin suprug Futa Radulović je oštro demantovao ove tvrdnje, a za MONDO istakao da je pomenuti krevet poklonio bolnici, nakon čega je reagovao Boki 13.

Boki je za domaće medije riješio da ne demantuje Futu, ali da ipak prokomentariše njegovu izjavu.

"Mrtva usta ne govore, a on ne demantuje da je to taj krevet": Boki 13 reagovao na izjavu Fute Radulovića

"Pročitao sam Futin izjavu i vjerujem da je izmodelirao istinu i mogu samo da kažem da nažalost, mrtva usta ne govore. Tako da neću da demantujem to što je Futa rekao, jer je rekao istinu na jedan blaži način. On ne demantuje da je to bio taj bolnički krevet u pitanju i da je sve to bilo tako, samo je to on sada ublažio i rekao da ga je vratio i da ga je poklonio", započeo je Boki, pa nastavio:

"Nakon ovoga što sam pročitao čuo sam se sa kumom Marijanom Petrović kako bi preispitao sebe i cijelu situaciju i ona ima isto stanovište o cijeloj situaciji kao i ja. Marina je bila prevelika da bi se mi bavili ovakvim banalnim, mizernim i jako ružnim ovozemaljskim stvarima, jer je to sramota za Marinino ime. Na ovu priču sada stavljam tačku i izvinjavam se što je istina nekoga pogodila, pa je nastavio priču, a ja sam za ovo znao i ćutao godinama, a sada se pravda, tu mislim na Svetlanu Ražnatović", zaključio je voditelj.

Šta je rekao Futa?

Aleksandar Radulović Futa oglasio se i otkrio šta se zapravo dešavalo između Svetlane Cece Ražnatović i njegove supruge Marine Tucaković.

"Tačno tako, a ja sam taj bolnički krevet poklonio bolnici Dragiša Mišović, nakon Marinine smrti. To je cijela istina i da više ne vrtimo ukrug te gluposti", rekao nam je Futa.

(Informer, MONDO)