"Uspjela sam da se posvađam i s Bogom": Ana Nikolić iskreno o odnosu sa porodicom, riješena da okrene novi list

Ana Nikolić je u emisiji kod Bokija 13 otvorila dušu, a uključili su se i Saša Mirković i Jovana Jeremić i obratili joj se

Pjevačica Ana Nikolić je nakon svih skandala kojima je poslednjih mjeseci punila novinske članke i o kojima se naširoko komentarisalo na mrežama, bila gost u podkastu kod Bokija 13 u Makedoniji.

Pjevačica je došla sa zanimljivim stajlingom, jer je glavu prekrila crnom čipkanom maramom. Bila je raspoložena da priča o svom životu i odnosima sa članovima porodice.

Prvo se osvrnula na komplikovan odnos sa bratom Markom, koji je dugo bio njen menadžer:

"On je pošten, ispravan, to ne može niko reći, ali preemotivan je, živio je moj život. To znaju svi ljudi bliski pjevačicama, kao Lidija Cecina, meni je to Marko bio. Ne sjećam se kad smo zadnji put pričali, stalno smo se nap*šavali. Promijenio je zanimanje, odlijepio je nakon 20 godina sa mnom 24/7. Možda je u Lazi Lazarević, meni luftiraju sobu za svaki slučaj, nisam nikad bila, ali možda sam trebala", ispričala je kroz smijeh Ana.

Otkrila je da je uspjela da se zamjeri i menadžeru Saši Mirkoviću, koji se uključio uživo u emisiju i otkrio da ju je blokirao nakon što se nije pojavila na zakazanom koncertu.

Saša Mirković je tom prilikom najavio da će Ani organizovati novu Arenu, ali da se karte prodaju ispred koncerta. Kladio se u 10.000 eura da Ana neće doći u emisiju, ipak, ona je stigla ali sa 40 min kašnjenja.

Boki 13 je uključio i Jovanu Jeremić u emisiju putem video poziva, za koju je Ana imala samo riječi hvale, pa joj je voditeljka uzvratila istom mjerom: "Ja Anu obožavam, mi smo obije škorpije. Rale neka dođe u emisiju, šta se femka kao neka djevojčica", poručila je Jovana.

"Uspjela sam da se posvađam i s Bogom"

Ana Nikolić je pričala i o svojoj vjeri, za koju tvrdi da je iskrena i duboka.

"Planiram sad da postim, cio post, nema alkohola. Ja sam se u jednom trenutku posvađala s Bogom.Odrasla sam ispred oltara, ali sam uspjela da se posvađam i s Bogom. Ali smo se pomirli, toliko je moja vjera jaka. Meni kaže moj duhovnik - to je ružno, ali ti si veći vjernik od onih koji poste, a svašta rade. Ja toliko vjerujem, ali je jedna teška decenija iza mene. Cio život sam postila srijedom i petkom, ali sam veći vjernik i od mame i od brata."

Potom se osvrnula na odnos sa majkom:

"Sa majkom razgovaram, nemamo mi taj problem. Ona je isto škorpija, kao Miša Banana, Marina Tucaković, Rasta, moja majka je jedna prava škorpijetina... kao i svi ljudi koji su mi obilježili život. Ima tu dosta moje krivice, ali ja sam odlučila da neću da pjevam i da gledam u jednu tačku, to im nije bilo prijatno. Oni bi da pijem vodu, ponašam se kao Merima Njegomir a zarađujem kao Aca Lukas. Ja sam crna ovca familije. Njen otac je umro od alkohola, ona zna ko sam ja. Nije da ne razgovaramo, ali nemamo više blizak odnos kao ranije, neće sa mnom više da se druži, možda hoće posle posta", zaključila je Ana u podkastu kod Bokija 13.

