Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: "Našli smo ljude koji nikako ne dolaze na posao, a primaju platu"

Mitrović je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", najavio je nove otkaze u ovoj medijskoj kući. On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

"I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno", rekao je Mitrović, a onda je dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomjerno raspoređuju bonusi.

"Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi, nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju. Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, vjerovatno, najuspješnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će ljevičarstvo da pobijedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za djecu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju", rekao je Željko Mitrović.

Željko Mitrović je onda rekao da će se povećanje plata nastaviti, ali u tri kategorije.

"Prva kategorija - neće imati povećanje plate, to su oni ljudi koji otaljavaju, druga kategorija će biti oni koji rade posvećeno i koji provedu na Pinku veliki broj sati i za koje pouzdano znaju njihove kolege da su maksimalno posvećeni i da im je stalo do ovog posla", rekao je i dodao da je rekao da je formirao komisiju koja je potpisala NV-a.

"Više nema zezanja"

"Više nema zezanja oko rada i nerada, to sam morao da donesem odluke, koliko one bile radikalne, oko stotinak ljudi će dobiti naše oproštajno pismo, neki su već dobili, jer nije normalno da ljudi koji rade, rade za one koji ne rade, bolje da dijelimo pare među nama koji radimo", rekao je Željko Mitrović u svom obraćanju.

"Kada sam govorio da svi treba da budemo manje-više ako ne implementirani, bar da budemo obaviješteni o svim projektima koji se dešavaju na paralelnim kolosjecima, to ima veze sa sledećom godinom, koja će biti obilježena razvojem našeg digitala. Ako neko ima 18 miljardi pregleda na Jutjubu znači da je možda i najveći influenser u oblasti digitalnih medija, samo što monetizacija toga je bila nikakva, ove godine ćemo tome da se posvetimo na malo bolji način, a ono što je mnogo važno - niz novih digitalnih projekata ćemo aktivirati koji se svi oslanjaju na produkciju televizijsku, ali biće i nekih novih, a to je naš AI sistem, koji će početi sa radom 21. januara, definitivno."

On je dodao da su neki od digitalnih projekata još uvijek poslovna tajna, jer smatra da će biti veoma zanimljivi svima, ali ne samo u Srbiji, nego u regionu. Svi digitalni projetki biće usmjereni ka planetarnoj populaciji:

"Tako da, imamo dobre planove, imamo dobru osnovu, stabilno poslovanje, ali više nemamo snage za socijalni rad unutar firme, imamo za van, ali unutar firme, samo bolesni i koji su ugroženi mogu dobiti pomoć, neradnici i lijenštine nula, ziro, krompir, rekao je Mitrović.

"Ne bih htio da pokvarim zabavu, ali čestitam vam na rezultatima koje smo postigli, mislim da sam vam adekvatno uzvratio, i sa povećanjima i sa ostalim stvarima koje su bile do mene, a sada vam želim da se lijepo provedemo", rekao je Željko na kraju obraćanja.