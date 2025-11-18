"To je bio pokušaj ubistva": Ana Nikolić zbog jezivih rana na licu otišla kod gatare, tamo saznala šokantnu istinu

Ana Nikolić iskreno je govorila o problemima sa kojima se suočila.

Izvor: Youtube/ Boki13/Instagram/Printscreen

Pjevačica Ana Nikolić, koja mjesecima punu novinske stupce svojim privatnim životom i turbulentnim odnosom sa dečkom kompozotorom Goranom Ratkovićem Raletom, otkrila je kako je uspjela da sredi lice koje joj je bilo prije dvije godine puno rana i "kratera".

Naime, prije dvije godine osvanuo je privatni snimak gdje smo mogli da vidimo užasne rane na njenom licu. Tada se nekome požalila da ne može da sanira kožu.

"Je l' ti vidiš da ja imam kratere na licu? Ovo počinje da bude noćna mora. Ovo sama da prekrijem ne mogu", pričala je Ana Nikolić na snimku, a ni sama nije znala šta joj se dogodilo, dok je rane prekrivala mrežama, šminkom, kapama, maramama i slično. Posle nekog vremena rane je uspjela da zaliječi, a kako je sada otkrila u emisiji kod Bokija 13, potražila je pomoć od gatare jer nijedan ljekar nije mogao da joj riješi problem. Navodno, niko nije znao šta joj je.

Od gatare je saznala da je popila živu, što je moglo da je košta života. Gatara je potom, kako Ana Nikolić otkriva, poslala u selo kod jednog dede, kog je jedva pronašla, tako što je išla od kuće do kuće i raspitivala se o njemu.

On joj je rekao da ode da kupi vosak i da dođe za nekoliko dana. Kad je došla ponovo kod njega, bajao joj je i rekao joj da ćuti 15 minuta, a zatim joj je rekao pljune.

Kako je priznala u emisiji, ona je zatim ispljunula kuglicu.

"Vratim se kući, posle nedelju ili dvije se budim i nemam ni tačku na licu. Taj deda mi je rekao da sam je popila jednom, a da se desilo opet, ne bih bila živa. Kaže da nije znao uopšte ni kako sam to preživjela", izjavila je Ana Nikolić.

"To je bio pokušaj ubistva, ne znam ko mi je to uradio", rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Ne koristi narkotike

Bez ustručavanja, Ana je demantovala tvrdnje da koristi narkotike i naglasila da je njena jedina borba ona sa alkoholom.

"Nije istina da koristim narkotike. Ja ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije", poručila je Ana, ističući da je umorna od nagađanja i etiketa koje joj se pripisuju.