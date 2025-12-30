Nakon završetka glavnih radova na sanaciji klizišta u mjestu Sokolovina regionalni put R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac sjutra će biti pušten u saobraćaj, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Izvor: Youtube/ Uprava za saobraćaj Crne Gore

“Odrađeni su svi konstruktivni elementi, kao i radovi na hidroizolaciji i izradi nadsloja nad galerijom, čime su stvoreni uslovi da se ova dionica ponovo otvori za saobraćaj. Čim vremenski uslovi dozvole, biće odrađeni i asfalterski radovi, kao i radovi na saobraćajnoj signalizaciji”, navodi se u saopštenju.

Odluka o puštanju puta u saobraćaj, kako su kazali, donesena je imajući u vidu da se u periodu predstojećih praznika očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i činjenicu da ova saobraćajnica predstavlja važnu vezu prema ski-centru na Durmitoru, naročito u zimskom turističkom periodu.

“Puštanje ove saobraćajnice ima poseban značaj za lokalno stanovništvo, jer olakšava svakodnevno kretanje građana, kao i pristup zdravstvenim, obrazovnim i drugim osnovnim uslugama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu, da budu posebno oprezni na dionicama na kojima su izvođeni radovi, kao i da strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju”, zaključili su.