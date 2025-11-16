Ana poslala Rasti emotivnu poruku: Javno mu se obratila nakon skandala sa Raletom, šok obrt

Ana se oglasila na Instagramu, pozirajući sa njihovom ćerkicom.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial/printscreen

Pjevačica Ana Nikolić iznenadila je pratioce emotivnom objavom povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste.

Na svom Instagram profilu podijelila je zajedničku fotografiju na kojoj su ona i njihova ćerka Tara, što je odmah izazvalo veliki broj komentara.

Na slici Nikolićeva izgleda srećno, a uz objavu je kratko poručila:

"Tata, srećan rođendan", napisala je pjevačica, jasno pokazujući da nastoji da budu u dobrim odnosima zbog ćerkice.