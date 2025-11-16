Ana poslala Rasti emotivnu poruku: Javno mu se obratila nakon skandala sa Raletom, šok obrt

Ana se oglasila na Instagramu, pozirajući sa njihovom ćerkicom.
Pjevačica Ana Nikolić iznenadila je pratioce emotivnom objavom povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste.
Na svom Instagram profilu podijelila je zajedničku fotografiju na kojoj su ona i njihova ćerka Tara, što je odmah izazvalo veliki broj komentara.
Na slici Nikolićeva izgleda srećno, a uz objavu je kratko poručila:Izvor: Instagram/ananikolicofficial/printscreen
"Tata, srećan rođendan", napisala je pjevačica, jasno pokazujući da nastoji da budu u dobrim odnosima zbog ćerkice.