Poznata glumica (48) želi da okonča život: Fanovi u nevjerici, kaže da će izvršiti asistirano samoubistvo

Autor Marina Cvetković
Glumica i komičarka Kler Broso koju mnogi obožavaju, saopštila je da će izvršiti "samoubistvo uz pomoć", jer više ne može da se izbori s mentalnim problemima.

Glumica i komičarka Kler Broso (48) koju mnogi obožavaju saopštila je da će izvršiti "samoubistvo uz pomoć", jer više ne može da se izbori s mentalnim problemima.

"Glumica kaže da će izvršiti asistirano samoubistvo", naveo je Dejli Mejl u naslovu.

Kler je saopštila da ne vjeruje da će ikada moći da prevaziđe svoje složene probleme sa mentalnim zdravljem i apelovala je na kanadske sudove za pomoć da okonča svoj život. Konkretno, ona je podnijela zahtjev za MAiD, ali su promjene politike odložile proces, navodi The Sun.

Ona je dijagnozu manične depresije dobila sa 14 godina, pošto je bila zavisna od droge, alkohola i se*sa. Kasnije joj je dijagnostikovana anksioznost, hronične suicidalne ideje, poremećaj u ishrani, poremećaj ličnosti, poremećaj zloupotrebe supstanci, PTSP i mnoštvo drugih mentalnih zdravstvenih stanja, javljaju svjetski mediji.

"Bezbroj puta je pokušala samoubistvo i liječena je od strane psihijatara, psihologa i savetnika širom Sjeverne Amerike", otkrila je u otvorenom pismu objavljenom na njenom sajtu "Substack" ranije ove godine.

Rođena u Montrealu, u Kanadi, Broso tečno govori francuski i engleski i pojavila se u desetinama holivudskih filmova.

