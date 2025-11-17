"Izvinite, da li ste vi gluvi?!": Ceca napravila haos na pomen Mire Škorić i Lukasa, poručila samo jedno

Ceca se pojavila danas na snimanju nove emisije "Zvezde Granda", gdje su je sačekali brojne medijske ekipe.

Izvor: Printscreen

Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" u elegantnoj, zelenoj kombinaciji i progovorila o navodima da je njena ćerka Anastasija Ražnatović trudna.

Pjevačica se na samom početku dotakla spekulacijama o trudnoći njene ćerke, Anastasije Ražnatović.

"Anastasija je danas otputovala, bila je sve vrijeme tu dok je Nemanja igrao za reprezentaciju. Nije u drugom stanju, to su stvari koje se ne kriju", započela je Ceca.

Ceca se dotakla i bahatog ponašanja Ace Lukasa juče na beogradskom aerodromu, a burno je reagovala i na pitanje o Miri Škorić i brojnim optužbama koje je izgovorila na njen račun.

"Da vam kažem, da li vam stvarno izgledam da ću da se bavim tim temama?! Bavim se svojim životom", rekla je Ceca, a onda dodala:

"Izvinite, jeste li vi gluvi? Šta rekoh prije jedne sekunde, uživajte u ovom divnom danu!", bila je jasna Ražnatovićka za Republiku, a u namjeri da neće javno uzvraćati kolegama i nekadašnjim bliskim prijateljima.

Izvor: Blic/ Mondo