"Ceca je bila u vezi s pripadnikom zemunskog klana": Eksplozivne izjave Mire Škorić, spomenula Sablju i alibi

Mira Škorić je udarila žestoko po nekadašnjoj prijateljici Svetlani Ceci Ražnatović

Izvor: Instagram/boki13official

Pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić zajedno su harale muzičkom scenom devedestih. Njihovo prijateljstvo je naglo prekinuto, a godinama unazad su kolali tračevi o njima. Pisalo se da je jednom prilikom Arkan čak ošamario Miru Škorić, a sada je ona, u intervjuu Bokiju 13, iznijela skandaloznu tvrdnju o kojoj javnost nije ništa znala - da je Ceca, navodno, bila u vezi sa pripadnikom zemunskog klana.

U najavi podkasta koju je makedonski šoumen objavio na svom Instagramu, Mira između ostalog govori "za to je bila, mislim i optužena. Tražen joj je alibi kad je ubijen premijer Zoran Đinđić, žena je bila u tom društvu... družila se s tim ljudima", govori Mira Škorić, dok je Boki pita:

"Da li je bila u ljubavnoj vezi sa nekim iz zemunskog klana?"

"Jeste", rekla je Mira.

Izvor: Instagram/boki13official

Boki 13 je potom upitao da potrvrdi da li je bila u vezi s nekim od njih, na šta je Mira klimnula glavom. Potom ju je upitao s kim, da li s nekim iz Sablje ili više njih, ali je Mira rekla da neće otkrivati ime.

"Ja ne mogu da pričam sada da imenujem, znači ne pada mi na pamet, gdje treba, ako budem pozvana reći ću".

Pogledajte: