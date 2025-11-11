logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ceca je bila u vezi s pripadnikom zemunskog klana": Eksplozivne izjave Mire Škorić, spomenula Sablju i alibi

"Ceca je bila u vezi s pripadnikom zemunskog klana": Eksplozivne izjave Mire Škorić, spomenula Sablju i alibi

Autor Dragana Tomašević
0

Mira Škorić je udarila žestoko po nekadašnjoj prijateljici Svetlani Ceci Ražnatović

"Ceca je bila u vezi s pripadnikom zemunskog klana": Eksplozivne izjave Mire Škorić, spomenula Sablju i alibi Izvor: Instagram/boki13official

Pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić zajedno su harale muzičkom scenom devedestih. Njihovo prijateljstvo je naglo prekinuto, a godinama unazad su kolali tračevi o njima. Pisalo se da je jednom prilikom Arkan čak ošamario Miru Škorić, a sada je ona, u intervjuu Bokiju 13, iznijela skandaloznu tvrdnju o kojoj javnost nije ništa znala - da je Ceca, navodno, bila u vezi sa pripadnikom zemunskog klana.

U najavi podkasta koju je makedonski šoumen objavio na svom Instagramu, Mira između ostalog govori "za to je bila, mislim i optužena. Tražen joj je alibi kad je ubijen premijer Zoran Đinđić, žena je bila u tom društvu... družila se s tim ljudima", govori Mira Škorić, dok je Boki pita:

"Da li je bila u ljubavnoj vezi sa nekim iz zemunskog klana?"

"Jeste", rekla je Mira.

Izvor: Instagram/boki13official

Boki 13 je potom upitao da potrvrdi da li je bila u vezi s nekim od njih, na šta je Mira klimnula glavom. Potom ju je upitao s kim, da li s nekim iz Sablje ili više njih, ali je Mira rekla da neće otkrivati ime.

"Ja ne mogu da pričam sada da imenujem, znači ne pada mi na pamet, gdje treba, ako budem pozvana reći ću".

Pogledajte:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mira Škorić Ceca Ražnatović zemunski klan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ