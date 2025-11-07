"Uvrijedila je cijelu moju porodicu i prijatelje": Kija Kockar prvi put otkrila razlog svađe sa Kaćom

Kija Kockar prvi put je otkrila razlog prekida prijateljstva sa Katarinom Živković

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Kristina Kija Kockar pojavila se na jednom prijestoničkom događaju nakon dužeg vremena, a tom prilikom je, između ostalog, progovorila i o prijateljstvu sa Katarinom Živković koje se neslavno završilo.

Iako isprva nekadašnje bliske prijateljice nisu komentarisale razloge kraha prijateljstva, Kija je odlučila da otkrile pojedine detalje, a potom se dotakla i partnera pjevačice i glasina da je oženjen, te da ga zato krije.

"Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povrijedila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta pričam o njoj. Uvrijedila je cijelu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni od mene, zavisi kako ko, a onda, kad su se kockice sklopile, shvatla sam da treba da ostane kako je i hvala joj" rekla je Kija.

Njen partner je divan čovjek

Kija se bez zadrške dotakla i partnera Kaće Živković:

"Moram i to da prokomentarišem pošto vidim da se na mrežama piše da je on oženjen i da ga zato krije. Ne, ne, ne. Nije oženjen niti bilo šta, tako da prestanite da komentarišete te gluposti. Taj čovjek je divan. To bih učinila kao nekadašnja velika drugarica. Non-stop čitam o tome, muka mi je, dođe mi da komentarišem, ali sada imam priliku da kažem javno. Ne, ne i ne, prestanite više da je dirate oko toga. Želim joj svu sreću i za dijete sam poslala poklon" navela je ona.

Kaća kriva za prekid prijateljstva?

Kija je potom dodala još par riječi o bivšoj drugarici:

"Ona je inicirala, misleći da će tu biti malo drugačije, baš me je povrijedila. Nisam ništa odogovorila, samo sam joj poslala poklon za dijete i to je to. Da vidim Katarinu ili njenog partnera, javila bih se svakako, nema tu zle krvi, ona je mene povrijedila na neki način da mogu uvijek da joj se javim. Šta god da joj zatreba, uvijek sam tu za nju, ali, što se tiče prijateljstva, ne mogu da pređem preko nekih stvari, zna ona zbog čega i to je to. Ima samo jedna strana, gdje sam ja u pravu. Toliko godina smo provele zajedno, toliko smo podelile stvari koje nisam delila s mnogim ljudima niti ona. Mislim da su neki ljudi uticali na nju" poručila je Kija na kraju.

Pogledajte i kakve su fotke nekad objavljivale bivše drugarice:

Inače, Katarina Živković nedavno je dala intervju za MONDO, u kom je govorila o brojnim životnim situacijama, a dotakla se i svog partnera, ukoliko ste propustili, možete ga pogledati na snimku u nastavku:

Katarina Živković Izvor: MONDO

(Kurir.rs/MONDO)