"Kija je bliska sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo": Katarina Živković iznijela šokantne tvrdnje

Katarina Živković progovorila je o odnosu sa Kijom Kockar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Katarina Živković je odgovorila bivšoj drugarici Kiji Kockar koja je nedavno rekla da ju je pjevačica razočarala.

Iako nije htjela nikada da govori o razlozima zbog kojih je njihovo prijateljstvo prekinuto, Kaća je sada odlučila da iznese svoju stranu priče, a rekla je i da je Kija ta koja je prekinula kontakt sa njom.

Pogledajte fotografije Katarine Živković i Kije Kockar:

"Mislila sam da se uopšte ne oglašavam, ali ovako, biću koncizna i jasna da vam objasnim što se desilo. Vi kao zdravi i normalni ljudi prosudite da li sam ja ikako mogla da povrijedim nju, kako kaže, ili njenu porodicu. To se desilo nakon mog porođaja, kada je željela da vidi moju bebu. Željela sam da joj predložim da se možemo vidjeti u mom stanu jer se ne možemo viđati u mojoj porodičnoj kući u kojoj živim s mužem, isključivo zbog njenih Instagram objava s osobom koja se sumnjiči da stoji iza ubistva jedne velike i drage osobe koju moj suprug zaista voli, volio i cijenio. On je meni rekao da se možemo viđati, ali ne u našoj porodičnoj kući. Niko meni nije zabranio naše viđanje – jednostavno sam joj rekla da se možemo vidjeti u mom stanu, a ne u našoj porodičnoj kući, iz razloga koje sam navela – nije dobrodošla. Procenite da li sam ja mogla da povrijedim nju, njene prijatelje i porodicu... Ja bih zaista željela da se konačno dozove pameti i shvati da kada pogriješi, prizna da je pogriješila i da prestane da krivi druge ljude", rekla je ona, pa nastavila:

"Ne volim da se šire takve priče o meni i da budem okarakterisana kao nešto što nijesam. Želim da stavim tačku na sve to. Ja bih voljela da ona malo razmisli kad se nešto tako desi, da malo sebe preispita – da li je neko nju povrijedio ili problem pronađe u sebi."

Rekla je i da je željela da porazgovaraju o svemu.



"Ja sam željela da se vidimo oči u oči. Ona je prekinula komunikaciju sa mnom nakon ovoga što sam joj rekla. Procenite da li sam ja nekog uvrijedila ili povrijedila."





