Voditeljka Pinka se vratila bivšem: Pršti sve od strasti, mislili da ih niko ne gleda pa otkazale kočnice

Autor Jelena Sitarica
0

Voditeljka Bojana Lazić odlučila je da svojoj ljubavi da drugu šansu

Bojana lazić se pomirila sa momkom Izvor: Instagram printscreen / bojanalazic00

Voditeljka emisije "Premijera Vikend specijal", Bojana Lazić, prema pisanju domaćih medija, ponovo je u vezi sa bivšim partnerom.

Vijest o pomirenju pojavila se nakon što su proteklog vikenda primijećeni zajedno u jednom beogradskom restoranu, gdje su opušteno uživali u društvu jedno drugog. Kako se navodi, djelovali su zaljubljeno i prisno, ne skrivajući emocije.

Inače, njihova pauza je trajala samo nekoliko dana, a sudeći po navedenom, uspeli su da prevaziđu svađu koju su imali i koja je dovela do raskida.

- Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke. Emotivno sam zauzeta i naša ljubav je velika. Prekidali smo i vraćali se jedno drugome, vidjećemo šta će na kraju biti suđeno. Najvažnije mi je da se dobro osjećam i da nikada ništa ne silim, a posebno ne odnose.

Voditeljka je otkrila kako izgleda njen tip muškaraca.

- Posle cijelog mog ljubavnog i životnog iskustva zaključila sam da volim obične ljude i obične muškarce. Mene nije moguće fascinirati automobilima, novcem, pozicijom u društvu. To jeste plus kod muškarca i lijepo je kad sve to imaš, ali to me ne zanima. Ono što je meni preko potrebno da muškarac ima jeste razumijevanje i podrška.

Pogledajte još fotografija zgodne voditeljke:

(Blic.rs/MONDO)

Tagovi

Bojana Lazić momak pomirenje

