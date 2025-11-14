Voditeljka Pinka se vratila bivšem: Pršti sve od strasti, mislili da ih niko ne gleda pa otkazale kočnice

Voditeljka Bojana Lazić odlučila je da svojoj ljubavi da drugu šansu

Voditeljka emisije "Premijera Vikend specijal", Bojana Lazić, prema pisanju domaćih medija, ponovo je u vezi sa bivšim partnerom.

Vijest o pomirenju pojavila se nakon što su proteklog vikenda primijećeni zajedno u jednom beogradskom restoranu, gdje su opušteno uživali u društvu jedno drugog. Kako se navodi, djelovali su zaljubljeno i prisno, ne skrivajući emocije.

Inače, njihova pauza je trajala samo nekoliko dana, a sudeći po navedenom, uspeli su da prevaziđu svađu koju su imali i koja je dovela do raskida.

- Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke. Emotivno sam zauzeta i naša ljubav je velika. Prekidali smo i vraćali se jedno drugome, vidjećemo šta će na kraju biti suđeno. Najvažnije mi je da se dobro osjećam i da nikada ništa ne silim, a posebno ne odnose.

Voditeljka je otkrila kako izgleda njen tip muškaraca.

- Posle cijelog mog ljubavnog i životnog iskustva zaključila sam da volim obične ljude i obične muškarce. Mene nije moguće fascinirati automobilima, novcem, pozicijom u društvu. To jeste plus kod muškarca i lijepo je kad sve to imaš, ali to me ne zanima. Ono što je meni preko potrebno da muškarac ima jeste razumijevanje i podrška.

