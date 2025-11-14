"Ne dam da ubijete ovo dijete": Miša Janketić prodao rođenu sestru za par cipela, otkrio kako je za dlaku izbjegla smrt

Miša Janketić svojevremeno je pričao o svom traumatičnom djetinjstvu.

Glumac Mihailo Miša Janketić umro je prije šest godina u 80. godini, a iza sebe ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Miša Janketić je iza sebe ostavio bogatu karijeru, ali njegov život nije bio nimalo lak, a o njemu je javno i govorio svojevremeno.

Naime, , a on je tada imao deset godina. U jednom od svojih intervjua, glumac je sjećanja na taj period opisao kao dan kada mu se svijet potpuno srušio.

"Moja sestra i ja smo posle ostali u Pljevljima kod porodice Đenisijević kod koje je moja majka bila iznajmila sobu. Tu u komšiluku je živeo trgovac, mađarski Jevrejin, sa ženom. Bila je takođe Jevrejka. Zaboravio sam im, nažalost, imena, ali znam da je nekako u to vrijeme on umro i da je ona potom odlučila da bježi iz Pljevalja. Sve je rasprodala budzašto i počela da vreba priliku za bjekstvo. Usput je mene stalno ubjeđivala da dopustim da povede sa sobom i moju Milenu. Nisam živ dao, pamtio sam šta mi je majka rekla i kakav mi je amanet ostavila kad je krenula iz kuće u smrt, da moram da čuvam i pazim sestricu", pričao je svojevremeno glumac.

"Prodao sam sestru za te žute cipele"

"Jednog dana Jevrejka mi donese par finih žutih cipela. I danas ih pamtim kao da je to juče bilo. Kožne, duboke, sa tvrdim đonom, do pola se šnirale vezicama, a onda kopčama… Teško je to sada i opisati i dočarati, šta su takve cipele u to vrijeme značile za mene skoro bosonogog. Zaslijepljen tom ljepotom i preokupiran cipelama, nisam gotovo ni primijetio kad je Jevrejka otišla i povela moju Milenu. Shvatio sam tek posle da sam ja, u stvari, prodao sestru za te žute cipele, ali je tada bilo prekasno."

Janketić je tek kasnije saznao da se Jevrejka ukrcala na voz sa njegovom sestrom i stigla do Dobruna kod Višegrada.

"Tu su ih mokrogorski četnici skinuli s voza i nju odmah zaklali čim su joj našli nekoliko dukata sakrivenih u duplom dnu od kofera. Kad su krenuli da ubiju i moju sestru, pritrči jedna djevojka, tu iz Dobruna bila, i otme im je iz ruku: 'Nemojte, ne dam da ubijete ovo dijete grešno, no mi ga dajte, imam brata u Višegradu koji nema djece, njemu ću da ga darujem', otkrio je glumac kako je njegova sestra za dlaku izbjegla smrt.

Tada je otkrio gdje živi njegova sestra

"Moja sestra sada živi u Novom Sadu. Ima finu porodicu i potomstvo, ali, nismo, nažalost, više tako često skupa. A dok smo bili, pa kad bih je ja nešto naljutio, ona bi me izgrdila, izgrdila i na kraju kad više ne zna šta bi mi još rekla, kaže: ‘Možda ja, zaista i nisam tvoja sestra, možda sam ja stvarno Hajrija Vrana.’ A ja se nikad nisam ljutio na nju jer me do danas grize savjest kako sam je ‘prodao’ za one žute cipelice", ispričao je slavni glumac.

