Ustavni sud Crne Gore će danas, prvi put nakon osam godina, održati javnu raspravu – i prvi put omogućiti da je građani prate uživo putem interneta i televizija koje su najavile direktan prenos.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Time će način rada Ustavnog suda u oblasti ocjene ustavnosti zakona građanima postati potpuno transparentan, saopštili su iz te insititucije.

Ustavni sud Crne Gore – Javna rasprava o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma sa UAE Izvor: Youtube/ LIVE MNE

“Rasprava će se voditi povodom ocjene ustavnosti Zakona kojim je potvrđen Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Radi se o međunarodnom ugovoru za koji podnosioci inicijativa tvrde da je usvojen suprotno Ustavu i da može proizvesti ozbiljne posljedice po interese države, što Vlada Crne Gore kao potpisnica Sporazuma negira”, kazali su iz suda, piše CdM.

Sud je pozvao šest stručnjaka iz ustavnog, međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava.

“Svoja mišljenja iznijeće profesor ustavnog prava i bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević, profesori ustavnog prava Đorđe Gardašević iz Zagreba i Vladimir Đurić iz Beograda. Mišljenje će dati i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić, profesor međunarodnog privatnog prava Vladimir Čolović iz Beograda i profesorica međunarodnog privatnog i ekološkog prava Maja Kostić Mandić iz Podgorice”, navode iz US.

Njihova uloga je da rasvijetle pojedina pitanja koja su istaknuta u inicijativama za ocjenu ustavnosti, ali i ona koja su sami uočili kao potencijalno sporna prilikom analize Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Emiratima.

“Svoje stavove iznijeće i podnosioci inicijativa – odbornik Đorđe Zenović i NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, kao i predstavnici Skupštine i Vlade Crne Gore, u istom vremenskom trajanju. Pitanja stručnjacima moći će da postavljaju isključivo sudije”, dodaju iz suda.

Podsjećaju da je posljednja javna raspravu održana u aprilu 2017. godine, kada je Sud odlučivao o naknadama za majke troje i više djece.

“Ustavni sud je ovoga puta procijenio da je javna rasprava neophodna zbog više složenih ustavnopravnih pitanja koja su istaknuta u inicijativama i kroz rad na predmetima”, poručuju u saopštenju.

Javna rasprava o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma sa Emiratima počeće u 11. časova i planirano je da traje najduže pet sati, javlja CdM.