"Teže mi je to palo nego gubitak bebe": Balkan je brujao o njenom se*s skandalu, voditeljka htjela da se ubije

Suzana Mančić je otvoreno govorila o trenucima kada je Balkan tresao skandal u kom je ona bila glavni akter.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Suzana Mančić otkrila je jednom prilikom da joj je skandal sa intimnim snimcima bio teži udarac od gubitka djeteta. Kako je iskreno priznala, psihički ju je potpuno slomio — do te mjere da se povukla u kuću i danima odbijala da izađe među ljude.

Suzana Mančić, nekadašnja „loto djevojka“ i jedna od najvećih TV zvijezda bivše Jugoslavije, našla se u centru ogromne afere 2005. godine kada su njeni privatni snimci dospjeli u javnost. To je, kaže, izazvalo ogroman stres i ostavilo duboke posledice, pa joj je trebalo mnogo unutrašnje snage i vremena da ponovo stane pred publiku i vrati se na scenu.

"Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu! To je nešto najstrašnije što mi se desilo... Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, djeca nisu išla u školu... To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo... Ljudi su me voljeli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila, mnogo sam plakala, ali vrijeme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla", priča Suzana i dodaje da je sve to sada iza nje:

"Taj događaj me je zaustavio u svemu, ali sabrala sam se i sada mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni događaj me je naveo da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam i da nastavim dalje. Imala sam teških trenutaka u životu: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak, najteži mi je taj sporni snimak koji je isplivao... Ali moramo da se naviknemo da se radujemo lijepim stvarima i da se pomirimo s lošim, da se pomirimo s gubitkom i da ga prevaziđemo kako znamo i umijemo."

Inače, jednom je priznala da je ona sama namjestila tu kameru koja je sve snimila. Mančićeva je kroz suze pričala o gubitku djeteta.

Suzana o gubitku sina

"Prvog sina sam rodila u šestom mjesecu i posle dva sata ga izgubila. Kako se dijete rodilo, doktorka je rekla: 'Nemojte da se nadate'. U tim situacijama čovjek mora biti jak. Cijenim iskrenost i bila sam zahvalna doktorki što mi je tako otvoreno rekla i nije me zavaravala. Doktori su mi rekli da bih do sada imala tri sina, ali imala sam spontane. Neko sam ko potiskuje loše stvari i loše uspomene. To je sudbina žene, dobija i gubi, ali samo treba gledati napred i pomiriti se s gubitkom. Nakon toga desila mi se ćerka Teodora, pa druga ćerka Natalija, koja se rodila u Moskvi, prije vremena, u sedmom mjesecu, i dva mjeseca je bila u bolnici... Ćerke su mi divne i mogu da kažem da sam srećna žena!", rekla je Mančićeva svojevremeno za Blic.