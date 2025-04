"Izvadila sam pare iz tašne i platila": Sanja otkrila zašto je otišla iz Granda, evo šta joj je tražio Saša Popović

Sanja Maletić u emisiji na Kurir televiziji progovorila o odlasku iz Grand produkcije

Pjevačica Sanja Maletić je prva pjevačica koja je napustila "Grand" u vrijeme kada je ta produkcija bila najmoćnija. Sanja je saradnju sa Sašom Popovićem prekinula kada je trebalo da objavi drugi album.

"Jako mi je žao što se Saša upokojio. Nisam sa njim puno sarađivala, ali smo imali jako definisan odnos", rekla je Sanja pa je objasnila zašto je došlo do prekida saradnje.

"Sa ovom mudrošću mislim da sam pogriješila. Postojao je jedan momenat, a to se zove plaćanje ulaza u "Grand", to je bila ozbiljna svota novca. Kada dolaziš kao novi pjevač, prvi put se dogovaraš da izdaš album za "Grand", postojao je taj ulaz, mnogo velika cifra. Tada smo se dogovorili, izvadila sam pare iz tašne i platla. I onda, kada je bio sledeći album, pitao me je da li mogu da dam polovinu te cifre. Ružno je da pominjemo cifre jer bi naš narod rekao da smo mnogo ludi. Ja sam rekla ne, hvala i otišla. Bilo mi je lijepo, ali dogovor je dogovor".

Pjevačica je potom objasnila šta se dobija tim "plaćenim ulazom".

"To znači da smo platili izdavanje albuma, određeni broj emisija, marketing, promociju, ali s obzirom na to da mi nismo uzimali procenat od prodaje, a CD-ovi su se i te kako prodavali, jednostavno sam rekla ne, na takve uslove ne pristajem, hvala za ovo do sada, vidjećemo u budućnosti. Ja sam s njima završila tako kako sam završila. U poslu sam jako korektna i baš zbog te korektnosti sam otišla. Ne bih mogla to da sažvaćem", bila je iskrena Sanja, ali je potom otkrila da li se zbog toga pokajala.

"Iz ove perspektive, ja sam naravno poslije toga opet zaradila mnogo novca, mnogo sam ulagala, mnogo i zarađivala, ali mislim da bi pjesme "Ruzmarin", "S vremena na vrijeme" i "Mlađi"..., hit može da postane i ako ga izdaš za tamo neku šupu, "S vremena na vrijeme" je za sedam dana postao balkanski hit. To je razbilo sve živo, ne znaš šta te je snašlo kada te strefi tako jedan hit. Ja sam ga izdala za VIP, to je kuća koja je u to vrijeme bila novootvorena, mlada kuća i Jana je zbog istog problema otišla iz "Granda" i otvorila svoju kuću. Ja sam bila drugo ili treće izdanje.

Iz ove perspektive, ja sam mnogo novca zaradila poslije toga, mnogo sam se teško penjala tim stepenicama, mnogo je to drugačije kada si u "Grandu" i mislim da bi danas stvar za mene bila mnogo bolja da sam to progutala i pristala. Ne volim da kažem da smo neke zvijezde, po tom pitanju sam skromna, ali mislim da bih bila mnogo viralnija, možda traženija i više plaćena danas, pričamo o poslu, jer gdje je posao tu je i novac, sve bi bilo drugačije, put bi bio mnogo lakši. Ovako sam se dobro namučila. Trebalo mi je mnogo više vremena i mnogo više snage za ono što su dobijali za jednu emisiju u "Grandu", rekla je pjevačica.

