Platila Saši ogroman novac za ulaz u Grand, posle joj opet tražio pare: Progovorila još jedna poznata pjevačica

Sanja Maletić je otkrila brojne stvari o saradnji sa pokojnim muzičkim magom Sašom Popovićem, te se dotakla i početaka u pomenutoj producentskoj kući.

Pjevačica Sanja Maletić je prva pjevačica koja je napustila "Grand" u vrijeme kada je ta produkcija bila najmoćnija, i to nikada nije krila.

Sanja je saradnju sa Sašom Popovićem prekinula kada je trebalo da objavi drugi album, a nedavno je otkrila i šta je bio glavni okidač za "zahlađenje" poslovnih odnosa.

"Meni je jako žao što se Saša upokojio", započela je Sanja, pa nastavila:

"Nisam puno sarađivala sa njim, ali smo imali jako definisan odnos. Sada, sa ovom mudrošću, mislim da sam pogriješila. Postojao je jedan momenat, a to se zove plaćanje ulaza u Grand. Bila je ogromna svota novca. Kada dolaziš kao novi pjevač i prvi put se dogovaraš da izdaš album za Grand, postojao je taj ulaz. Tada smo se dogovorili i pitala jel to to? Da li smo sa time završili. Izvadila sam pare iz tašne i to je to".

Međutim, došlo je do preokreta.

"Kada je bio sledeći album, pitao me je da li mogu da dam polovinu od te cifre. Ružno je da spominjemo cifre jer je to za naš narod previše, rekli bi da smo mnogo ludi. Kada sam ga pitala zašto? Jer smo već platili ulaz sa prvim albumom, rekao mi je "Šta bre, ti radiš, imaš". Rekla sam da na takve uslove ne pristajem i otišla. Hvala ti za ovo do sada i ja sam sa njim tada završila kako sam završila", iskrena je bila Sanja za Kurir.

Pomirili se na kraju

"Dobila sam informaciju kada je izašao album i pjjesma "S vremena na vrijeme", da je neko zlurado prokomentarisao u prolazu pored njega da pjesma i nije nešto, a on se okrenuo i rekao mu "Hajde, molim te, ne pričaj gluposti, pjesma je balkanski hit". Nikad nismo pričali o tome, ali posle nekih 14 godina ja sam došla ponovo na poziv da sniamm emisiju i Saša Popopović me dočekao raširenih ruku, zagrlili smo se i poljubili. Bila sam srećna što ponovo mogu da osetim tu njegovu energiju. Mi nikada nismo imali problem, i ono u čemu se nismo sloćili je stvar poslovnog odnosa", rekla je Sanja.