Stanija se rasplakala u emisiji zbog Asmina: Presekla, odlazi u Ameriku, priznala da je najviše volela ovog bivšeg

Stanija Dobrojević se rasplakala zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u Zadruzi 9 Eliti, ali i otkrila da uskoro odlazi u Majami.

Stanija Dobrojević mesecima unazad je u žiži javnosti zbog turbulentnog odnosa sa učesnikom "Elite 9", Asminom Durdžićem. Više puta su raskidali i mirili se, a njihov odnos bio je na ispitu od kako je on odlučio da uđe u rijaliti.

Međutim, činilo se da Asmin ipak ne može da ostane veran Staniji, što je njoj teško palo. Ona je sad konačno o svemu govorila u emisiji "Premijera vikend specijal", ne mogavši da zaustavi suze:

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lekcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran - rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu - rekla je Stanija i dodala:

- Njegovu porodicu poštujem i imali smo lep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. Kako ja neko da objasnim? On je to birao, ali kad je želeo da uđe, ja nisam želela to da sprečavam, želela sam da bude srećan, Pokušaće sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ja ne znam kako može da istrpi da gleda bivšu sa kojom ima dete sa drugim, mislim da mu teško pada, a da neće da prizna.

"Nedostaje mi kao prijatelj"

- Verovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelj. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje kao prijatelj jer mi je prvo bio to, pa partner. Puštam ovoh devet meseci i sve će se pokazati, ja sam spremna na sve, svaki scenario. Ulicom kad prolazim, svi kažu da mi se dive, tako mi je servirano i pratim i gledam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako.

- Zaplakala sam juče kad je rekao: "Šta je pretrpela zbog mene kakav medijski linč"?Želim mu sve najlepše, šta sam sve pretrpela da bi ušli tamo da izigravaju cirkus, suze me neće ništa naučiti, to mi je izduvni ventil. Sa mamom ne pričam na tu temu,a li kad je tu, samo pozitivno - rekla je Stanija o najtežim momantima otkad je Asmin pred kamerama, pa zaplakala i dodala da od Amina i Aneli očekuje pravo suočavanje.

- Od njih očekujem pravo životno suočavanje jer su zreli ljudi koji imaju dete.Znam da je bio nesrećan u tom odnosu, ali čekamo razrešenje, spremni su i jedno i drugo da lažu. Nadam se da ćemo doći do istine koja meni ništa ne znači, ali eto javnosti... Ja sam spremna na svaki scenario, da ga gledam, ali ne i da ga živim - rekla je Stanija.

- Ne znam da li me voli, najviše voli sebe. Ja ga volim kao prijatelja, a kao partner je u crvenom. Ja i dalje jako verujem u ljubav i u porodicu, sa sve ovim padovima i lekcijama. Najviše sam volela Šarenog i Marka, sa Markom sam živela i stvarala porodicu - zaključila je Stanija.

Podsetite se kako su Stanija i Marko izgledali tokom veze:

"Nikoga neću voleti kao Staniju"

Asmin Durdžić i Miljana Kulić poslednjih dana zbližili su se u "Eliti 9", a on je rijaliti drugarici otvorio dušu o odnosu sa Stanijom Dobrojević.

- Jesam, nju volim, nikada nikog neću voleti kao nju. Kada sam je prvi put video tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi pre ulaska. Ne bih voleo da ona uđe na mesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - rekao je Asmin.