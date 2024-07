NINA SENIČAR RODILA DRUGO DIJETE HOLIVUDSKOM GLUMCU: Platila mu večeru, udala se i uživa u vili od 4,5 miliona

Nina Seničar donijela je na svijet drugo dijete, sina kom su ponosni roditelji dali ime ime Noa Grej.

Izvor: Profimedia

Manekenka i lijepa glumica, Nina Seničar podarila je suprugu, američkom glumcu Džeju Elisonu drugo dijete, sina kom su dali ime Noa Grej. Srćeni par već ima ćerku Noru Grej, a njihova ljubavna priča je kao iz bajke.

Ova slavna ljepotica dugo živi na na dvije adrese, u Srbiji i u Americi gde se trenutno nalazi njeno porodično gnezdo, a u rodnu zemlju dolazi zbog posla. Pre dve godine udala se Džeja Elisa posle sedam godina zabavljanja, a njihov prvi susret slučajno se odigrao u jednom baru u Los Anđelesu.

"Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je vidio, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi. Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovjek mog života", rekla je glumica gostujući na Kurir televiziji.

Poslovne obaveze su ih često razdvajale, a oni su uspjeli da opstanu uprkos svemu. Četiri godine kasnije, tačnije 2019. dobili su ćerku Noru Grej, a nakon toga su upriličili i bajkovito vjenčanje u Toskani, o kome su pisali svi svetski mediji. Ceremoniji o kojoj je pisao ceo svet, prisustvovalo je oko 190 zvanica. Svi svjetski mediji tada su pratili ovaj događaj, a prestižni magazin "Vog" svrstao je njihovo venčanje među 10 najlepših te godine.

"Na samom početku večere zamolila sam sve goste da popiju po čašicu rakije. To je poznato srpsko piće koje je u našoj tradiciji već stotinama godina", rekla je Nina tada za magazin "Vog".