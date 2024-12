Eros Ramacoti iskulirao Moniku Beluči i odlijepio za ovom ljepoticom sa naših prostora

Nina je danas u srećnom braku, no prije nego što će uploviti u mirnu luku sa američkim glumcem, njeno srce je bilo slomljeno više puta.

Lijepa glumica i voditeljka Nina Seničar danas uživa u skladnom braku sa američkim glumcem i velikim šmekerom Džejom Elisom. Par je nedavno dobio i drugo dijete, a zanosna Novosađanka često dijeli detalje njihove svakodnevice na svom Instagramu.

Čini se da je "najljepša srpska popadija", kako je od milošte zovu zbog uloge u popularnoj seriji "Popadija", danas u odnosu o kakvom je nekad maštala, no prije nego što će uploviti u mirnu luku, i njeno srce je bilo nekoliko puta slomljeno.

Spajana je sa brojnim slavnim muškarcima, naročito dok je živjela i radila u Italiji, no Seničar je o svojim odnosima rijetko kada govorila javno.

Romansa sa Erosom

Jedna od veza o kojoj se najviše pričalo je svakako sa slavnim zavodnikom Erosom Ramacotijem. Pjevač je zbog nje veoma često posjećivao Srbiju i navodno je upravo ona razlog što je održao koncert i Novom Sadu. Ipak, o njihovoj ljubavi su ćutali, iako su i domaći i italijanski mediji samo o tome pisali.

Šuškalo se da je fatalni Italijan potpuno izgubio glavu za njom, međutim, priča se ipak završila raskidom. Ipak nekadašnji par ostao je u dobrim odnosima i čuju se s vremena na vrijeme.

No, interesantno je da je malo prije nego što će njih dvoje uploviti u navodni odnos, Erosa muvala ni manje, ni više nego Monika Beluči. Međutim, pjevač ju je odbio. Tačnije, nije mu padalo na pamet da gubi vrijeme i pretjerano joj se udvara.

Ona je tada izašla iz braka sa Vensanom Kaselom, koji se završio, kako se pisalo, jer se glumac zaljubio u tada 18-godišnju Tinu Kunaki, s kojom se kasnije i oženio.

Eros je prvi muškarac koji joj se dopao, bila je opčinjena njime, ali pjevač se nije potrudio da joj se udvara, te do veze nije došlo. Umjesto nje, Eros je kasnije uplovio u vezu sa našom lijepom manekenkom Ninom Seničar, u koju je dugo bio zaljubljen.

Ko su drugi bivši Nine Seničar?

Osim Erosa Ramacotija, Nina je povezivana i sa drugim moćnim muškarcima. Tako se pisalo da je bila i sa biznismenom Miodragom Kostićem, pa čak i da je imala kratku vezu sa Novakom Đokovićem prije nego što je on uplovio u odnos sa Jelenom.

Njih dvoje zapravo se znaju godinama i veliki su prijatelji, a čak su se jednom prilikom pojavile i zajedničke fotografije iz Dubaija, ali nikada ništa nije bilo potvrđeno.

Dok je živela i radila u Italiji, lijepa Srpkinja povezivana je i sa tamnošnjim velikim zvezdama kao što je fudbaler Stefano Betarini.

... ili pak biznismenomTomasom Chiabrom.

Takođe su pisali da je u vezi i sa slavnim voditeljom Ecijom Gređom, međutim, Nina je to demantovala.

"On je legenda u Italiji i moj veliki prijatelj. Dok smo radili zajedno, mnogo me je naučio o ponašanju pred kamerama. Izuzetno je popularan i uvijek raspoložen da svima izađe u susret, tako da me priče o našoj navodnoj vezi uopšte nisu dotakle. Toliko ga cijenim da sam takve spekulacije smatrala komplimentom", rekla je jednom prilikom.

Nina se zapravo za sve ovo vrijeme dotakla samo dvije bivše veze - sa fudbalerom Markom Borijelom i glumcem Alesandrom Pesom.

Toksična romansa sa Markom

O romansi sa Markom pisalo se između 2010. i 2011. godine. Iako su je svi mediji opisivali kao zavodnicu koja je slomila srca brojnih muškaraca, atraktivna Novosađanka je 2011. otvorila dušu i priznala da joj je afera sa Borijelom potpuno pomutila razum, zbog čega je izgubila i puno dobrih prijatelja, a ljubav prema zgodnom fudbaleru opisala je kao drogu.